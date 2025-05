César Soto Grado, àrbitre riojà de 44 anys d'edat, serà l'encarregat de xiular el derbi de Barcelona entre Espanyol i Barça. Aquesta podria ser l'última temporada de Soto Grado com a àrbitre de Primera Divisió, per la qual cosa el riojà s'està jugant seguir o no treballant en l'elit del futbol.

Dit això, Soto Grado ja s'ha encarregat d'escalfar l'Espanyol-Barça amb un clar avís urgent. El Barça seria campió de Lliga en cas de guanyar a Cornellà i, per tant, Soto Grado sap de la importància d'aquest partit per a ambdós conjunts catalans. El curiós és que, per protegir-se, Soto Grado ha llançat un avís urgent que ha molestat al Barça: l'àrbitre es prepara per seguir xiulant a Primera una temporada més.

Avís urgent a aquests 3 jugadors del Barça: Soto Grado escalfa l'Espanyol-Barça

La RFEF ha publicat les designacions arbitrals per a la jornada 36 de Lliga i el Barça ja sap que li xiularà Soto Grado. L'historial del Barça amb Soto Grado és negatiu: en 13 partits l'equip culer només ha aconseguit 5 victòries i 3 empats, mentre que registra un total de 5 derrotes.

Hansi Flick té molt mal record de Soto Grado i considera que la RFEF no ha pres la decisió de forma aleatòria. El Barça tem que la RFEF li faci la vida impossible a l'equip de Hansi Flick, que encara té 3 partits per davant: Espanyol, Villarreal i Athletic Club.

Per damunt de tot, Soto Grado sap que el Barça té moltes opcions d'aixecar el campionat de Lliga al camp de l'Espanyol: avís urgent als de Flick.

Soto Grado prepara l'Espanyol-Barça: possible desastre a la Lliga

Soto Grado sap que el Barça ja es va proclamar campió de Lliga a Cornellà i que això va suposar un seguit d'accidents al final del partit de Lliga. Cops, invasió de camp, dany al material televisiu i immobiliari, entre altres. És, per tot això, que Soto Grado ha llançat un avís urgent a 3 jugadors del Barça.

Soto Grado s'hauria posat en contacte amb el Barça per demanar-los que, en cas de proclamar-se campions després de guanyar l'Espanyol, no facin gaire enrenou sobre la gespa de Cornellà. El missatge aniria dirigit, sobretot, a Lamine Yamal, Raphinha i Alejandro Balde, tres dels jugadors que més acostumen a celebrar efusivament sobre el terreny de joc.