Oficial, Xabi Alonso pregunta i Ter Stegen ja accepta, nou fitxatge per al Madrid
El Madrid de Xabi Alonso ja ha començat la pretemporada més curta de la seva història i ho fa amb diversos objectius per davant, sobretot vinculats al mercat de fitxatges. El mercat de fitxatges del club que presideix Florentino Pérez està sent gairebé immillorable, però Xabi Alonso vol aprofitar els problemes del Barça per recolzar-se en Ter Stegen, porter culer. Xabi Alonso i Ter Stegen mantenen una relació cordial i han parlat en aquestes últimes hores: Xabi Alonso pregunta i Ter Stegen confirma, el Madrid ja té un nou fitxatge inesperat.
El Madrid compta amb Courtois com a porter titular, però això no treu que Xabi Alonso, apassionat del futbol, segueixi de prop l'actualitat en el món del futbol. El cas de Ter Stegen al Barça està en boca de tothom i, pel que sembla, Xabi Alonso vol aprofitar-ho per tancar el fitxatge d'un nou porter per al Madrid. Courtois, de 33 anys, continuarà sent titular, ja que el seu rendiment l'avala, però Xabi Alonso treballa en el seu relleu i s'estaria recolzant en Ter Stegen, porter alemany del Barça.
Ter Stegen no seguirà al Barça i, pel que sembla, podria unir-se a les files del Reial Madrid. Per ara, el que ha passat és que Xabi Alonso s'ha posat en contacte amb el porter del Barça, que està vivint un moment complicat al FC Barcelona. Si res no canvia, Ter Stegen deixarà de ser capità del Barça aquest mateix dijous, ja que el Barça li ha obert un expedient disciplinari després de negar-se a signar el seu informe mèdic.
Xabi Alonso sap que Ter Stegen ho està passant malament i s'ha posat en contacte amb ell: tots dos tenen una relació cordial, sobretot perquè Alonso entrenava a Alemanya. Ter Stegen té molts números de no seguir al Barça més enllà del mercat de fitxatges d'hivern, per la qual cosa està preparant el terreny i buscant opcions de futur. Una d'aquestes seria unir-se a Xabi Alonso, encara que, de moment, tot just comença a caminar: el Madrid s'interessa per conèixer l'opinió de Ter Stegen, porter culer.
El Madrid busca nou porter i Xabi Alonso s'ha posat en contacte amb Ter Stegen: nou fitxatge en camí, signat pel president Florentino Pérez, com era d'esperar. Evidentment, Ter Stegen no serà porter del Madrid, però Xabi Alonso s'ha posat en contacte amb l'alemany per preguntar-li per un jove porter amb molt de futur.
Xabi Alonso no vol fitxar Ter Stegen com a porter, però podria fer-ho com a entrenador de porters en un futur no gaire llunyà. L'entrenador del Madrid valora molt Ter Stegen, que podria penjar les botes després del Mundial de 2026, que disputarà com a titular, sempre que no hi hagi sorpreses, amb Alemanya. De moment, Xabi Alonso ha trucat Ter Stegen per preguntar-li per Alexander Nübel, qui, per a molts experts i especialistes, és el nou Neuer.
Nübel, de 28 anys i 193 cm, està jugant a l'Stuttgart cedit pel Bayern de Munic i Xabi Alonso voldria fitxar-lo per al Madrid: relleu de futur per a Courtois. Xabi Alonso ha trucat Ter Stegen i les referències per part del porter del Barça són més que bones: possible fitxatge a la vista per part del Reial Madrid.
