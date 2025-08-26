Un company de Vinícius Júnior està tip de la seva actitud: 'No pot ser...'
Al Reial Madrid cada cop li frustren més les rebequeries del brasiler
El Real Madrid viu dies de tensió al vestidor després de la nova polèmica protagonitzada per Vinícius Júnior al Carlos Tartiere.
El brasiler va ser suplent davant l'Oviedo per decisió tècnica de Xabi Alonso, però quan va saltar a la gespa va encendre els ànims amb gestos cap a la graderia i protestes constants a l'àrbitre.
Thibaut Courtois, un dels capitans de l'equip, ja no aguanta més aquestes actituds.
El porter hauria traslladat al cos tècnic la seva frustració amb el comportament de l'extrem, convençut que cada polèmica distreu el grup i acaba afectant el rendiment col·lectiu.
Un nou capítol que cansa al vestidor
La paciència amb Vinícius sembla estar esgotant-se. Només entrar al terreny de joc, el brasiler va ser xiulat per la graderia, a la qual cosa va respondre amb gestos provocadors que van fer pujar la tensió de l'enfrontament.
Fins i tot quan va marcar el tercer gol del Real Madrid, es va encarar amb el col·legiat De Burgos Bengoetxea en una celebració desbordada de ràbia que va obligar Mbappé a tapar-li la boca.
Courtois va ser contundent després del partit. A les xarxes socials va deixar un missatge amb doble lectura.
En concret, va qualificar el Carlos Tartiere com un estadi "de Primera", just després que Vinícius dediqués a la graderia un gest de "a Segona". Per a molts, va ser una clara crida d'atenció del belga cap al seu company.
El missatge intern de Thibaut Courtois
Segons fonts properes al futbolista, Courtois hauria mostrat la seva frustració al seu entorn per remarcar que l'equip no pot continuar condicionat per aquestes actituds.
"No pot ser que sempre hi hagi polèmiques", hauria repetit, molest per com es desvien els focus de l'esportiu a l'extraesportiu.
El porter belga entén que les provocacions perjudiquen el Real Madrid, sobretot en partits fora de casa, on es converteix en el blanc de l'afició rival.
Per a ell, la imatge del club i la tranquil·litat al camp han d'estar per sobre dels gestos individuals.
Un problema que es repeteix massa
El cas Vinícius no és nou a la casa blanca. En diverses visites de Lliga ja havia protagonitzat episodis similars, desfermants enfrontaments verbals amb rivals i amb aficionats a la graderia.
El que comença a canviar és la postura dels pesos pesants del vestidor, que semblen decidits a no tapar més els seus excessos.
Xabi Alonso, per la seva banda, ha deixat clar que exigeix intensitat i compromís a tothom, tant en atac com en defensa.
Vinícius Júnior continua sent una peça clau del projecte, però si no controla el seu temperament, corre el risc de perdre suports on més els necessita: dins del vestidor.
