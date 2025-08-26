Mastantuono aconsegueix que Florentino Pérez parli amb ell: 'No ho pot dir qualsevol'
El president del Reial Madrid està molt content amb el rendiment de l'argentí
El Real Madrid va sortir d'Astúries amb tres punts molt valuosos i amb la sensació que el projecte de Xabi Alonso segueix agafant forma.
La victòria davant l'Oviedo va confirmar que l'equip blanc va creixent en intensitat, però també va deixar un altre detall que ha marcat les hores posteriors al vestidor.
Més enllà del futbolístic, el que ha transcendit va ser la presència de Florentino Pérez a la caseta al final del partit.
El president blanc va voler felicitar personalment els jugadors i dedicar unes paraules molt especials a Franco Mastantuono, el jove argentí que va viure la seva primera titularitat com a madridista.
Un gest que marca diferències
Segons ha transcendit, Florentino Pérez es va acostar a Franco Mastantuono i li va llançar un missatge que quedarà gravat per sempre a la seva memòria.
En concret, el president del Real Madrid va dir a l'argentí: “ja pots dir que has jugat de titular amb el Real Madrid amb 18 anys, això no ho pot dir tothom, eh?”
Una frase que reflecteix la confiança plena del màxim mandatari en un talent que tot just comença a escriure la seva història.
L'argentí, que havia debutat amb minuts davant Osasuna, va tenir la seva primera gran oportunitat al Carlos Tartiere.
La seva actuació, seriosa i sacrificada en defensa, va convèncer Xabi Alonso, que el va integrar com un més dins d'un onze ple de canvis.
El president va voler subratllar aquest mèrit, conscient de la dificultat de guanyar-se un lloc en un club amb tanta competència.
L'aposta de Xabi Alonso pels joves
L'entrenador basc segueix demostrant que no li tremola el pols a l'hora de donar protagonisme als més joves.
Mastantuono no va ser l'únic acabat d'arribar que va aparèixer a l'onze, però sí el que més atenció va despertar per la seva projecció i pel que pot significar per al futur.
Xabi Alonso va insistir en roda de premsa que vol una plantilla en què tothom se senti important.
“Avui ha estat un partit per veure que seguim creixent. Tenim vint-i-pico jugadors i intentaré treure el millor de tots”, va explicar. Una declaració que reforça la idea que hi haurà rotacions i oportunitats per a tothom, sempre que responguin al camp.
Franco Mastantuono, motivat per al que ve
El missatge de Florentino Pérez no només és un reconeixement, també una injecció de confiança. Mastantuono, que ja ha mostrat la seva capacitat d'adaptació al grup, afronta ara el repte de consolidar-se i demostrar que no és una aparició esporàdica.
Amb tot just 18 anys, té al davant l'oportunitat de créixer al costat de figures com Mbappé o Vinícius, i sota la direcció d'un entrenador que confia en ell. Al club creuen que la il·lusió que desprèn pot encomanar el vestidor i esdevenir un exemple de futur.
