Robert Lewandowski s'acomiada: el seu millor soci té 2 ofertes TOP per deixar el Barça

Robert Lewandowski és un dels futbolistes del Barça que millors números té, però no tot són estadístiques. La realitat és que l'ariet està brillant perquè els seus companys estan fent una gran feina. Tant Raphinha com Lamine Yamal estan brillant en tots els estadis d'Europa i diversos equips s'han fixat en ells.

El Barça està en el seu millor moment després de diversos mals anys i els resultats han il·lusionat tota l'afició. Robert Lewandowski és la cara visible del gol i ha demostrat en diverses ocasions que encara té nivell. De totes maneres, tot se li podria complicar si el seu millor aliat se'n va a causa d'una de les ofertes que té.

Robert Lewandowski, en la cursa pel pichichi

Robert Lewandowski està a un gran nivell i els aficionats del Barça han pogut veure la seva millor versió, aquella que va mostrar al Bayern. Està anotant molts gols i participa activament en el joc de l'equip. Per desgràcia, l'edat comença a passar-li factura a nivell físic i cada cop necessita més ajuda.

El polonès té contracte amb el Barça fins al 2026, però és probable que se li acabi allargant un any més. Tot i així, hem de tenir clar que els de la Ciutat Comtal encara no tenen un clar reemplaçament per quan Robert Lewandowski no hi sigui. Els seus bons números generals (35 gols i 3 assistències en 40 partits) estan tapant les mancances que té actualment.

Si ens fixéssim en els últims partits, veuríem que el nivell de Robert Lewandowski, malgrat estar en la cursa pel pichichi, ha baixat. Encara segueix brillant perquè té a Raphinha, que li brinda moltes assistències. Tot es podria complicar si el brasiler acaba acceptant una de les 2 ofertes que té sobre la taula.

Raphinha, l'home de les possibilitats

Raphinha està fent una gran temporada i gran part del panorama del futbol està demanant la Pilota d'Or per a ell. Porta 27 gols i 20 assistències en 47 partits, a més d'estar lluitant per tots els títols. Això ha fet que el Manchester City, que busca reforçar la seva davantera, estigui disposat a pagar 100 milions per ell.

A més, també ha arribat una temptadora oferta des d'Aràbia Saudita en la qual ofereixen 100 milions al jugador per 4 anys. Si Raphinha accepta alguna oferta, Robert Lewandowski no podria comptar amb els "caramelitos" que li dona el seu company. De totes maneres, és molt poc probable que l'extrem se'n vagi, ja que està molt feliç al Barça.