Confirmat, surt a la llum el salari real de Robert Lewandowski el 2026: hi ha sorpresa

Robert Lewandowski segueix oferint un rendiment TOP. Encara que últimament se li estan veient les costures a nivell físic i sembla que li pesen els anys, apareix quan fa falta. El polonès, lluny del seu millor nivell, segueix en la cursa pel pichichi de la temporada i continua sent vital per a les aspiracions del conjunt dirigit per Hansi Flick.

El Barça està passant per un gran moment i gran part de culpa la té Robert Lewandowski. Encara que assenyalat en diverses ocasions, ahir el '9' va començar la remuntada contra l'Atleti amb un gol que només poden anotar els elegits. De fet, els seus 35 gols demostren que segueix al màxim nivell i que pot ser el '9' referència del FC Barcelona un any més.

Robert Lewandowski renova i es filtra el seu salari

Robert Lewandowski està liderant el Barça en la faceta ofensiva. En 40 partits, l'ariet acumula 35 gols i 3 assistències; unes xifres a l'altura de molt pocs. És per això que la directiva culé allargarà el seu contracte, com a mínim, fins al 2026.

Recordem que, actualment, Robert Lewandowski és el futbolista millor pagat de la plantilla culé. Percep 32 milions per temporada, la qual cosa suposa un esforç econòmic important per a les arques del FC Barcelona. I, davant tal escenari, per seguir ja té assumit que haurà de rebaixar les seves pretensions econòmiques.

D'aquesta manera, signant la renovació fins al 2026, Robert Lewandowski rebrà 26 milions d'euros bruts, que són 6 menys dels que percep ara. És evident que el seu salari continua sent elevat, però les seves espectaculars xifres recolzen la decisió de Deco i Joan Laporta. L'afició, per la seva banda, celebra la seva continuïtat en entendre que no hi ha ningú millor que Lewandowski per acompanyar Lamine Yamal i Raphinha.

El nou contracte de Robert Lewandowski

Segons afirma SPORT, el Barça farà oficial el nou contracte de Robert Lewandowski després de l'aturada de seleccions. El polonès tenia estipulat que se li renovaria automàticament si jugava 45 minuts en el 55% dels partits de la temporada. Motiu que obliga Deco i Laporta a presentar-li un nou contracte, encara que ajustant el seu salari.

Els de la Ciutat Comtal continuen confiant en el polonès malgrat estar buscant el seu recanvi ideal. Per tant, podem afirmar que Robert Lewandowski seguirà al Barça, almenys, un any més. És qüestió de dies que veiem l'anunci del nou vincle del '9' del conjunt català.