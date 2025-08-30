Robert Lewandowski perd davant el seu substitut: Joan Laporta té una idea per fitxar-lo
Joan Laporta i Deco ja tindrien en ment el substitut ideal per a Lewandowski la pròxima campanya
Final de mercat mogut als despatxos de Can Barça, Deco i Joan Laporta estan acabant de resoldre les sortides de jugadors. La situació d'Iñaki Peña s'ha acabat resolent, el Barça l'ha renovat perquè no pugui sortir lliure l'any vinent. D'aquesta manera, el conjunt blaugrana s'assegura un traspàs i rèdit econòmic pel jugador alacantí en el futur
Amb la cessió d'Iñaki Peña resolta, sembla que la situació d'Oriol Romeu acabarà amb la rescissió del contracte del veterà jugador. Finalment, la cessió d'Héctor Fort al West Ham està encarrilada i és qüestió d'hores que s'acabi oficialitzant. Joan Laporta està més tranquil, les inscripcions pendents de Szczesny, Gerard Martín i Roony no corren risc
El Barça va solucionant els seus problemes paulatinament i ara podran seguir planificant el futur amb més tranquil·litat. Un dels temes que està damunt la taula és el substitut de Lewandowski, als seus 37 anys, podria ser la darrera temporada al Camp Nou. Deco i Laporta estan preparant el relleu i el seu substitut serà anunciat el 2026 quan tinguin lloc les eleccions a la presidència del Barça
Harry Kane es postula com el nou killer
La direcció esportiva del Barça ha posat el seu focus d'interès en la figura del davanter anglès del Bayern de Munic, Harry Kane. Al club no volen demorar més el fitxatge d'un golejador que substitueixi el polonès Lewandowski, que encara el final de la seva carrera. El Barça podria apostar pel davanter Harry Kane, que curiosament, també arribaria procedent del Bayern com ja ho va fer Lewandowski
Kane, de 32 anys, és una garantia de gol, va arribar al Bayern el 2023 i va signar amb els alemanys per 4 temporades a canvi de 100 milions. En les seves dues primeres temporades a la Bundesliga s'ha proclamat màxim golejador amb unes xifres a l'abast de ben pocs. En la seva primera temporada amb el Bayern va acabar marcant 44 gols i en la passada els seus registres anotadors van ser de 41 dianes
Una garantia per al Barça
Harry Kane enceta la seva tercera temporada a la Bundesliga i no es descarta que a final de temporada el Bayern acabi traspassant-lo. El seu fitxatge ja està amortitzat i el club de Baviera desitja treure rèdit econòmic; a l'estiu vinent, a Kane només li faltarà un any per acabar contracte. Abans que acabi com a agent lliure, el Bayern es planteja fer el mateix que va fer amb Lewandowski
El Barça podria fer-se amb els seus serveis pagant al voltant de 60 milions, una xifra semblant a la que ja va invertir per Lewandowski. Les similituds d'aquesta operació amb la realitzada pel polonès són pràcticament idèntiques. El golejador anglès aterraria al Camp Nou a l'edat de 33 anys, però encara amb molt futbol a les seves botes
Més notícies: