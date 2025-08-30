Robert Lewandowski pierde ante su sustituto: Joan Laporta tiene una idea para ficharlo

Final de mercado movido en los despachos de Can Barça, Deco y Joan Laporta están acabando de resolver las salidas de jugadores. La situación de Iñaki Peña se ha acabado resolviendo, el Barça le ha renovado para que no pueda salir libre el próximo año. De esta manera, el conjunto blaugrana se asegura un traspaso y rédito económico por el jugador alicantino en el futuro.

Con la cesión de Iñaki Peña resuelta, parece que la situación de Oriol Romeu acabará con la rescisión del contrato del veterano jugador. Por último, la cesión de Héctor Fort al West Ham está encaminada y es cuestión de horas que se acabe oficializando. Joan Laporta está más tranquilo, las inscripciones faltantes de Szczesny, Gerard Martín y Roony no corren riesgo.

El Barça va solucionando sus problemas paulatinamente y ahora podrán seguir planificando el futuro con más tranquilidad. Uno de los temas que está encima de la mesa es el sustituto de Robert Lewandowski, que a sus 37 años, podría ser la última temporada en el Camp Nou. Deco y Laporta ya están preparando el relevo y su sustituto será anunciado en 2026 cuando tengan lugar las elecciones a la presidencia del Barça.

Harry Kane, se postula como el nuevo killer

La dirección deportiva del Barça ha puesto su foco de interés en la figura del delantero inglés del Bayern de Munich, Harry Kane. En el club no quieren demorar más el fichaje de un goleador que sustituya al polaco Lewandowski que encara el final de su carrera. El Barça podría apostar por el delantero Harry Kane, que curiosamente, también llegaría procedente del Bayern como ya lo hizo Lewandowski.

Kane de 32 años, es un seguro del gol, llegó al Bayern en 2023 y firmó con los alemanes por 4 temporadas a cambio de 100 millones. En sus dos primeras temporadas en la Bundesliga se ha proclamado máximo goleador con unas cifras al alcance de muy pocos. En su primera temporada con el Bayern acabó marcando 44 goles y en la pasada sus registros anotadores fueron de 41 dianas.

Un seguro para el Barça

Harry Kane encara su tercera temporada en la Bundesliga y no se descarta que a final de temporada el Bayern acabe traspasándolo. Su fichaje ya está amortizado y el club de Baviera desea sacar rédito económico, en verano próximo a Kane solo le faltará un año para acabar contrato. Antes de que acabe como agente libre, el Bayern se plantea hacer lo mismo que hizo con Lewandowski.

El Barça podría hacerse con sus servicios pagando alrededor de 60 millones, una cifra parecida a la que ya invirtió por Lewandowski. Las similitudes de esta operación con la realizada por el polaco son prácticamente idénticas. El goleador inglés aterrizaría en el Camp Nou a la edad de 33 años, pero todavía con mucho futbol es sus botas.