Brahim Díaz no aguanta més i Xabi Alonso n'és el màxim responsable: Florentino ho sap
Al tècnic tolosà no li acaba de convèncer l'estil de joc del marroquí
Brahim Díaz ha pres la decisió de quedar-se al Real Madrid una temporada més. L'hispanomarroquí entén que no serà un jugador indiscutible, però manté l'esperança de guanyar-se oportunitats.
L'arribada de Xabi Alonso no ha canviat gaire la seva situació i, de moment, segueix lluny de ser una peça clau.
L'internacional amb el Marroc treballa amb la màxima implicació i entrega a cada entrenament. Tanmateix, el que preocupa al cos tècnic no és la seva actitud, sinó el seu nivell.
Després de diverses temporades a l'elit, el seu sostre sembla clar: és un futbolista de rol, capaç d'aportar des de la banqueta, però no de liderar la plantilla com a titular.
Xabi Alonso no acaba de quedar convençut
Alonso li ha donat oportunitats en aquest inici de temporada, fins i tot sortint com a titular en el debut de Lliga.
Tot i això, Brahim no va aconseguir esvair els dubtes i en el segon partit va veure reduït el seu temps de joc a menys de mitja hora. El senyal és clar: el seu protagonisme pot anar disminuint amb el pas de les setmanes.
El tècnic valora el seu esforç, però les exigències del Real Madrid són molt altes. En partits on l'equip necessita desbordar, decidir o marcar diferències, el malagueny no ha ofert aquella regularitat que sí que mostren altres companys.
Per això, Xabi Alonso comença a situar-lo més com a recurs puntual que com a opció estable a l'onze.
Un patró repetit en la seva carrera
No és la primera vegada que Brahim viu aquesta situació. Amb Carlo Ancelotti va passar una cosa molt semblant: períodes en què sumava molts minuts i semblava consolidar-se, seguits de llargues fases en què desapareixia de la rotació.
Aquesta intermitència l'ha acompanyat en gairebé totes les temporades amb la samarreta blanca. El Mundial de Clubs va ser un reflex d'aquesta dinàmica. En alguns moments va respondre bé, però en d'altres va passar desapercebut.
Aquesta irregularitat dificulta que pugui consolidar-se com una referència i fa que el seu nom torni a sonar com a candidat a una sortida cada estiu.
Continuarà lluitant per un lloc
Tot i això, Brahim Díaz no es rendeix. El seu objectiu continua sent triomfar al Santiago Bernabéu i s'ha negat a escoltar propostes d'altres equips que li garantirien més minuts.
Vol demostrar que pot ser útil a la plantilla, encara que ho hagi de fer en un paper secundari. En altres clubs tindria un estatus més rellevant, però el malagueny no pensa renunciar al repte de triomfar al millor equip del món.
La competència és ferotge i el seu rol serà el de revulsiu, però ell creu que pot marcar diferències en moments concrets. La seva lluita per ser important al Real Madrid continua, encara que el camí no serà fàcil.
