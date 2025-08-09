Primera conclusió de Hansi Flick després de la pretemporada: 'Serà titular amb Pau Cubarsí'
La conclusió de Flick després de la gira: Cubarsí formarà la parella titular del Barça amb un jugador que ningú s'esperava
La gira de pretemporada del Barça ha estat tot un èxit. A nivell social i d'imatge, el club ha reforçat la seva presència a l'Àsia. Hansi Flick n'ha extret conclusions clau per preparar l'inici de La Liga després d'aquesta expedició.
En pocs dies comença La Liga, i el Barça aspira a repetir el títol del curs passat sota el comandament de Hansi Flick. El tècnic alemany va basar gran part de l'èxit en la solidesa defensiva. Ara, Flick insisteix a replicar aquesta fortalesa en les properes temporades.
Nou soci per a Pau Cubarsí
Per aconseguir aquesta estabilitat defensiva, Hansi Flick busca els jugadors adequats. L'eix de la defensa sembla que estarà liderat per Pau Cubarsí. Durant la temporada passada, Iñigo Martínez va ser titular al costat de Cubarsí mostrant un rendiment sòlid.
Iñigo va reforçar aquesta associació amb Cubarsí en molts partits. Tanmateix, el central basc acaba d'abandonar el club català. Per sorpresa de tothom, Iñigo Martínez ha signat per l'Al-Nassr, obligant Flick a buscar un nou company per a Pau Cubarsí.
Andreas Christensen convenç: parella d'or amb Pau Cubarsí
Andreas Christensen ha completat una gran pretemporada amb el Barça. Va marcar un gran gol i es va mostrar molt ferm en defensa durant l'amistós davant el FC Seoul. Hansi Flick ja el veu en millor forma i considera alinear-lo al costat de Pau Cubarsí en la competició oficial.
Christensen estava a la rampa de sortida del club, però el seu rendiment i la sortida d'Iñigo han canviat aquesta percepció. Hansi Flick va valorar la seva versatilitat com a central i com a pivot defensiu als entrenaments. Aquesta polivalència suma al seu favor davant d'altres opcions.
Competència per la plaça al costat de Pau Cubarsí
Ronald Araújo i Eric García també aspiren a una plaça com a company de Pau Cubarsí. Hansi Flick compta amb quatre centrals: Cubarsí, Araújo, Eric García i Christensen. Araújo, tot i la seva renovació, queda per darrere del danès en la rotació.
Si res falla, Hansi Flick apostarà per Andreas Christensen. El danès manté contracte fins al 2026 i vol lluitar per continuar més enllà d'aquesta data. Si ho fa bé, segur que Deco activa la seva renovació.
L'aposta per Pau Cubarsí i Andreas Christensen estaria basada en l'equilibri entre joventut i experiència. Cubarsí representa el futur de la defensa i ja s'ha consolidat com un dels pilars joves del Barça. Christensen aporta recorregut i joc net des del darrere, un perfil que encaixa amb la filosofia immediata de Hansi Flick.
