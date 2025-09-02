El Reial Madrid troba un central millor que Sergio Ramos: 'Gratis i titular ara'
El Reial Madrid tanca el fitxatge gratuït d’un central millor que Sergio Ramos i que està preparat per ser titular
Una de les grans prioritats del Reial Madrid en aquest passat mercat de fitxatges era reforçar la defensa, cosa que ha aconseguit fitxant l'espanyol internacional amb Espanya Dean Huijsen. Ara bé, Xabi Alonso vol encara més peces per a la seva defensa, per molt que el mercat de fitxatges ja estigui tancat fins al pròxim mes de gener de l'any 2026. La idea era intentar pescar a la Premier, però, ja amb el mercat de fitxatges tancat, el Madrid ha hagut de recórrer a una altra opció: gratis i millor que Sergio Ramos.
Sergio Ramos, actual defensa del Club de Futbol Monterrey i amb passat al Reial Madrid, va ser, és i serà un dels millors defenses centrals de la història blanca. El Madrid en guarda un gran record futbolístic, motiu pel qual s'ha fixat en un central que està per ser titular i que arribarà gratis a l'equip de Xabi Alonso. La idea del Madrid és clara: vol anar amb tot a fitxar el nou Sergio Ramos, que està per ser titular i que, com expliquem, arribaria totalment gratis.
El mercat de fitxatges està tancat, motiu pel qual el club blanc ha hagut de recórrer a alternatives per reforçar una defensa que, per ara, continua sense estar completa. Xabi Alonso ja demanava reforços, però en el punt de mira hi havia una jove promesa que apunta a ser el nou Sergio Ramos del Madrid. El fitxatge ja està confirmat i 'e-Notícies' pot assegurar que, si res no canvia, ben aviat debutarà sota les ordres del tolosà Xabi Alonso.
El Reial Madrid troba un central millor que Sergio Ramos: 'Gratis i titular ara'
El mercat de fitxatges del Madrid ha estat pràcticament immillorable, però Florentino Pérez podria acabar de posar el fermall amb un fitxatge espectacular: serà millor que Sergio Ramos i arribaria gratis. El Reial Madrid, que ja pensa a continuar reforçant la seva defensa, busca nou central i s'ha fixat en una jove promesa espanyola. Recorda molt a Sergio Ramos, encara que la gran part dels experts del món del futbol asseguren que estem davant d'un talent millor que el que va ser capità del vaixell madridista.
El mercat de fitxatges ja ha tancat, però el Madrid té dues alternatives clares, igual que la resta de clubs. La primera passa per fitxar jugadors que estiguin lliures o sense contracte i, la segona opció passa per recórrer al planter, on hi ha promeses que pugen molt preparades. En aquest cas, el Madrid ha optat per aquesta segona opció, ja que ha trobat un defensa talentós i més que semblant a Sergio Ramos, defensa que juga a Mèxic.
El Madrid troba un defensa central millor que Sergio Ramos: "Gratis i confirmat per Xabi Alonso..."
Dean Huijsen liderarà la defensa del Madrid, però Xabi Alonso vol acompanyar l'espanyol amb un altre defensa central de garanties, molt jove i que arribaria gratis al primer equip blanc. Aquest és Joan Martínez, defensa del Madrid Castilla de només 18 anys que ja sap què és debutar en amistós amb l'equip que ara lidera l'espanyol Xabi Alonso.
Joan Martínez va arribar al Reial Madrid del Llevant, on el seu talent no va passar desapercebut. Des de la seva incorporació, ha demostrat ser un jugador amb habilitats excel·lents, tant en la defensa com en la sortida de pilota.
La seva capacitat per anticipar jugades i la seva serenitat sota pressió l'han portat a ser comparat amb Sergio Ramos: ara el Reial Madrid vol que tingui fitxa de primer equip.
Més notícies: