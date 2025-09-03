Reunión vital en el Real Madrid, Xabi Alonso lo confirma: 'He hablado con...'

Xabi Alonso ha aterrizado en el Real Madrid realizando cambios importantes en la dinámica del grupo. Para empezar ha fijado nuevos horarios de entrenamiento, con sesiones más largas y exigentes que buscan aumentar el nivel físico en comparación a años anteriores. Su obsesión es que el equipo no decaiga en los tramos decisivos de la temporada y así poder competir por todos los títulos en juego.

Para lograr dicho objetivo, además del cambio metodológico, Xabi Alonso también pidió una serie de fichajes que, en su mayoría, han llegado: Trent, Huijsen, Álvaro Carreras y Mastantuono. El vestuario blanco ha sufrido así modificaciones notables que ya empiezan a tener consecuencias. En apenas tres jornadas de Liga se puede intuir la idea que el técnico tiene en mente.

La rotación es una de sus armas, pero en algunos puestos las decisiones parecen definitivas. En el lateral izquierdo, por ejemplo, Xabi Alonso ya ha dejado claro cuál es su apuesta.

Álvaro Carreras es la mejor opción para la banda izquierda

Mientras que en el costado derecho se han ido alternando Carvajal y Trent, en la banda izquierda no hay discusión. Álvaro Carreras, fichado del Benfica por 55 millones de euros, lo ha jugado absolutamente todo desde el arranque del curso. Su proyección ofensiva, unida a la solidez defensiva que ha mostrado, han convencido de inmediato al entrenador y a la afición.

Sin embargo, la irrupción de Álvaro Carreras deja como gran perjudicado a Fran García. El lateral español, que tuvo un papel destacado en el Mundial de Clubes con Xabi Alonso, todavía no ha debutado de manera oficial esta temporada. A pesar de su esfuerzo en los entrenamientos y de haber cumplido en el pasado, la realidad es que hoy por hoy es la segunda opción del tolosarra.

Xabi Alonso ha tenido una charla con Fran García

Consciente de la tensión que puede generar esta situación, Xabi Alonso decidió reunirse personalmente con Fran García tal y como reconoció en rueda de prensa. El tolosarra quiso transmitirle confianza a pesar de la falta de minutos.

"He hablado con Fran García y está preparado. Tanto él como Asencio y Alaba no han tenido participación, pero son decisiones difíciles. Es muy profesional entrenando y me da la certidumbre de saber que cuando le necesitemos estará ahí", aseguró Xabi públicamente.

La conversación refleja la intención de Xabi Alonso de mantener a toda la plantilla conectada. Sabe que la temporada es larga y que necesitará a todos sus futbolistas. Fran García, aunque de momento parta muy por detrás de Álvaro Carreras, tendrá su oportunidad más pronto que tarde.

La competencia entre Álvaro Carreras y Fran García eleva el nivel

En el Real Madrid entienden que este tipo de competencia solo puede beneficiar al grupo. Álvaro Carreras se ha ganado la confianza del técnico, pero Fran García es una alternativa de garantías. La exigencia que impone Alonso obliga a todos a trabajar al máximo cada día en Valdebebas.

La temporada no ha hecho más que empezar y todavía queda mucho por decidir. Sin embargo, de momento, en el lateral izquierdo hay un dueño claro: Álvaro Carreras. El reto de Fran García será esperar su ocasión y demostrar que también puede ser decisivo en el nuevo proyecto del Real Madrid.