Reunió confirmada, Deco negocia la seva presència al Barça: 'Si res canvia...'

La feina de Deco ha estat important i notòria per al Barça des del seu aterratge al club com a director esportiu. Una de les seves aportacions més significatives ha estat l'arribada de Hansi Flick a la banqueta culé, que li ha retornat l'orgull a l'equip i a l'afició. La decisió de portar el tècnic alemany ha tingut un gran impacte: el FC Barcelona està viu en totes les competicions i amb moltes probabilitats de guanyar els títols en joc.

Les decisions de Deco també han estat importants a nivell de fitxatges: l'arribada d'Olmo té molt a veure amb les seves negociacions. Les renovacions que s'han dut a terme en els últims mesos també són fruit de la seva feina i porten el seu segell. Pedri, Gavi, Iñigo Martínez i el mateix Ronald Araújo ja han signat els seus nous contractes, i Deco ha estat una peça important.

Però la feina al Barça no s'atura i Deco continua tenint reptes importants en les pròximes setmanes. La renovació de Frenkie de Jong està damunt la taula, i les sortides que haurà d'afrontar són un altre punt important. Diversos són els jugadors que tenen un peu i mig fora com el cas de Christensen i altres pels quals s'intentarà negociar una cessió.

Deco fixa una trobada amb Pau Víctor

Un dels temes que haurà de resoldre Deco aquest estiu serà el futur de Pau Víctor. L'ariet va ser fitxat del Girona l'estiu passat per la bona campanya que va fer al filial, els seus més de 20 gols van ser la seva targeta de visita. Va tenir la seva oportunitat a la gira americana d'estiu, oportunitat que va aprofitar amb gols i bones actuacions.

Hansi Flick va quedar encantat amb el seu rendiment i va passar a formar part de la primera plantilla. No obstant això, amb prou feines li ha donat oportunitats al llarg de la temporada. Pau Víctor només ha pogut gaudir de 280 minuts de joc efectiu marcant 2 gols i donant 1 assistència.

En el passat mercat d'hivern, el davanter català ja va informar Deco que malgrat el seu reduït protagonisme seguiria al Barça. Pau Víctor tenia la convicció que les oportunitats acabarien arribant, però res més lluny de la realitat. Als seus 23 anys i tenint un futur esperançador per davant, no pot quedar estancat i se li buscarà la millor solució de cara a la pròxima temporada.

Pau Víctor té contracte fins al juny de 2029 i la seva idea és clara: triomfar al Barça. L'ariet no va voler saber res d'una possible sortida al mercat d'hivern i la seva idea continua sent la mateixa de cara a la pròxima campanya si res no canvia. El Barça compta amb ell, Flick el valora encara que no li hagi donat minuts, però entenen que el davanter ha de jugar.

En aquest sentit, la idea de Deco passa per una cessió en un equip on Pau Víctor pugui continuar progressant i tingui minuts de joc. Deco ha fixat una reunió amb el davanter i el seu agent per parlar del tema i poder arribar a una solució consensuada. La gran competència a la davantera implica que Pau Víctor no tingui minuts i la seva progressió passi per sortir aquest estiu en qualitat de cedit.