Missatge clar i directe de l'RCD Espanyol a Joan García: 'No necessitem...'
L'Espanyol li va deixar clar al porter blaugrana derrotant l'Atlètic de Madrid en el seu debut
Joan García, l'actual porter del Barça, va ser una peça vital per a l'Espanyol, tenint un paper protagonista en la salvació final de l'equip perico la temporada passada. Joan García es va convertir en un segur per als de Manolo González, que amb les seves actuacions va sumar molts punts. Al club blanc-i-blau ningú dubtava que el futur del porter de Sallent estava lluny de Cornellà després de la seva temporada superbia
Al mercat d'hivern va ser l'equip anglès de l'Arsenal qui va estar a punt de fitxar el porter català, però l'Espanyol va rebutjar l'oferta dels londinencs. Posteriorment, Joan García va tenir diverses ofertes d'altres grans europeus, però sorprenentment es va decantar per l'etern rival. Un fitxatge inesperat per a la parròquia perica que no va caure gens bé al club blanc-i-blau
El Barça pagava aquest estiu la clàusula íntegra del porter, que ascendia a 25 milions, per convertir-se en el porter titular culer. Joan García va valorar el projecte blaugrana liderat per Flick i poder romandre a la seva ciutat al costat de la seva família. Després de la gran polèmica que el seu fitxatge pel Barça ha generat a l'equip rival, l'Espanyol li ha enviat un missatge clar en el seu debut a la Lliga
L'Espanyol derrota l'Atlético de Madrid en el debut a la Lliga
La marxa de Joan García va provocar els temors de la parròquia blanc-i-blava en veure com un dels seus baluards de la salvació abandonava el club. Tanmateix, en el seu debut a la Lliga contra un dels grans de la competició, l'Atlético de Madrid, li ha enviat un missatge clar al porter de Sallent. L'equip blanc-i-blau ha estat capaç de remuntar al quadre matalasser i acabar derrotant-lo per 2-1
Dimitrovic, el nou porter perico, ha fet oblidar Joan García en el debut, realitzant una bona actuació. Només ha vist perforada la seva porteria en una ocasió, en un llançament de falta directa de l'argentí Julián Álvarez. El seu xut perfecte s'ha colat per tota l'esquadra del veterà porter serbi, que no ha pogut fer res per aturar el llançament
L'Espanyol s'oblida de Joan García
Els temors de l'afició perica davant la marxa de Joan García van desapareixent veient el bon rendiment de l'equip. A la pretemporada, l'equip va demostrar la seva gran solidesa encaixant poc i guanyant a domicili rivals importants de la Bundesliga com Wolfsburg i Union Berlin. A Anglaterra, va acabar empatant amb un equip de Champions com el Newcastle
El gran debut a la Lliga, derrotant un dels grans, dona encara més crèdit a l'equip dirigit per Manolo González. I és que tot un Atlético de Madrid que ha fet una inversió milionària gairebé no ha inquietat el meta perico. A l'Espanyol comencen a oblidar Joan García i saben que no necessiten els seus serveis amb un Dimitrovic segur i el canterà Àngel Fortuño, que ha demostrat tenir un futur important
