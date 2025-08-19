Dean Huijsen somriu amb el pla de Xabi Alonso: fitxatge d’última hora
El Reial Madrid sospesa la millor opció per culminar l'operació
Vinicius Júnior sap que aquesta temporada no hi ha marge d'error. El brasiler està obligat a demostrar que continua sent un futbolista diferencial per al Real Madrid.
Osasuna apareix com a rival en un moment clau, i no cal oblidar que sol brillar contra els navarresos. Ha marcat vuit gols en 12 partits davant d'ells, tots a Lliga.
El duel també serà una prova per a Mbappé, tot i que no acapara els focus en aquesta ocasió. La responsabilitat recau sobre Vinicius, que necessita recuperar la confiança i la continuïtat que el van convertir en un dels grans referents del club.
El Bernabéu vol veure si el brasiler manté el seu idil·li davant Osasuna. Tot i així, el Real Madrid pensa en com reforçar la rereguarda de cara als últims dies de mercat.
El Real Madrid també pensa en la seva defensa
Mentrestant, als despatxos es treballa sense descans. Florentino Pérez i Xabi Alonso saben que el gran repte de l'estiu és trobar un central de garanties.
La defensa ha patit massa en els darrers anys i Dean Huijsen, tot i la seva enorme projecció, no pot sostenir-la tot sol.
Asensio no convenç el cos tècnic. Rüdiger i Alaba arrosseguen dubtes pels seus baixons de rendiment.
Militao, per la seva banda, no acaba de deixar enrere els seus problemes físics. Per això, la direcció esportiva ha assenyalat que el fitxatge d'un central és prioritari abans del tancament de mercat.
Ibrahima Konaté, el gran objectiu dels blancs
En aquesta situació, el nom d'Ibrahima Konaté ha guanyat molt pes. El francès és l'escollit per reforçar la defensa i el Real Madrid ja ha començat a moure's.
El seu contracte amb el Liverpool acaba el 2026 i els blancs manegen dos escenaris: fitxar-lo ja o esperar que arribi lliure d'aquí a un any.
El Liverpool no vol córrer riscos i li ha ofert la renovació amb incentius per rendiment. Tanmateix, Konaté exigeix un salari base molt més alt, al voltant de les 200.000 lliures setmanals.
Davant d'aquesta discrepància, els anglesos no descarten acceptar ofertes superiors als 40 milions d'euros per evitar perdre'l gratis.
Florentino Pérez mesura els temps del mercat
La fiabilitat del francès en l'última temporada ha convençut el Real Madrid. Va jugar pràcticament tots els minuts i va dissipar els dubtes sobre el seu historial de lesions.
La seva joventut i projecció el converteixen en una de les peces més cobejades del mercat.
Florentino Pérez sospesa la inversió. Si paga ara, el club s'assegura un dels centrals més sòlids d'Europa.
Si espera, podria aconseguir un fitxatge estratègic a cost zero. La decisió de Konaté marcarà els pròxims dies. Mentrestant, el Bernabéu vol veure com Vinicius respon davant Osasuna.
