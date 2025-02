Resposta oficial de Joan Laporta a les 2 ofertes del Villarreal: 'Se'n van si...'

El FC Barcelona continua treballant per reforçar la seva plantilla, però també està avaluant quins jugadors podrien sortir en el pròxim mercat d'estiu. Laporta i Deco continuen al capdavant d'aquesta planificació, buscant opcions que enforteixin l'equip, mentre mantenen un ull en els que no han acabat de consolidar-se com a titulars.

En aquest context, el Villarreal ha posat la seva mirada en dos jugadors del FC Barcelona: Pablo Torre i Ferran Torres. Tots dos jugadors, encara que no compten com a titulars per a Hansi Flick, continuen sent peces útils per a l'equip. No obstant això, el seu futur dependrà del preu que el submarí groc estigui disposat a pagar.

Pablo Torre i Ferran Torres agraden al Villarreal

Pablo Torre i Ferran Torres han estat considerats com a revulsius de garanties, contribuint en alguns partits amb el seu talent i energia. No obstant això, el seu protagonisme en el primer equip continua sent limitat, cosa que ha portat el Villarreal a interessar-se pel seu fitxatge. Joan Laporta ho sap i ja els ha posat preu de sortida.

El Villarreal, que busca reforçar la seva plantilla amb jugadors joves i amb projecció, ha vist en Pablo Torre i Ferran Torres dos cracs que poden aportar qualitat a la seva plantilla. A més, tots dos jugadors tenen la versatilitat d'ocupar diferents posicions, cosa que augmenta el seu valor en el mercat. És per això que Joan Laporta no els deixarà sortir sense una bona oferta pel mig.

Joan Laporta respon al Villarreal

Joan Laporta ha comunicat al Villarreal la seva postura respecte a les possibles sortides de Pablo Torre i Ferran Torres. En concret, el president del Barça ha deixat clar que "només se'n van si arriba una bona oferta". Aquesta resposta reflecteix la disposició del Barça a negociar, però també el seu desig d'obtenir una compensació justa pels jugadors.

El Villarreal ha mostrat interès, però encara no ha presentat una oferta formal. Joan Laporta, sabent que Pablo Torre i Ferran Torres són actius valuosos, no està disposat a deixar anar els seus jugadors per menys del que marca el seu valor de mercat.

El futur de Pablo Torre i Ferran Torres al Barça

Tant Pablo Torre com Ferran Torres tenen un futur incert al FC Barcelona. Encara que tots dos jugadors continuen sent importants com a revulsius, el Barça està disposat a escoltar ofertes per ells. El mercat estiuenc serà crucial per definir el seu futur i, si el Villarreal o qualsevol altre club presenta una oferta convincent, Joan Laporta valorarà la seva sortida.

Mentrestant, el Barça continua centrat en el seu projecte esportiu i en la recerca de nous reforços, però també ha de gestionar amb cura les sortides per no debilitar la seva plantilla. Els pròxims mesos seran decisius per veure com es resolen els casos de Pablo Torre i Ferran Torres.