Dani Carvajal li dona la mala notícia a Arda Güler: 'Has jugat...'

Dani Carvajal porta ja quatre mesos allunyat de l'acció a causa de la lesió que va patir al Bernabéu davant el Villarreal. Per a Carlo Ancelotti era intocable, així que la seva baixa ha estat un cop dur per al Real Madrid. La seva absència ha deixat l'equip amb menys estabilitat defensiva, especialment en una posició clau com el lateral, que no ha trobat un substitut definitiu.

Durant aquest temps, el club blanc ha hagut de dependre d'altres jugadors com Lucas Vázquez per cobrir la seva posició. No obstant això, la falta d'un lateral dret natural ha fet que l'absència de Dani Carvajal es noti més del que s'esperava. Carlo Ancelotti s'ha adonat que la seva experiència i lideratge en la defensa són més difícils de reemplaçar del que creia.

D'altra banda, més enllà del de Dani Carvajal, Arda Güler també viu moments complicats. El jove turc ha estat una de les incorporacions més esperades per l'afició, però la falta de minuts i la falta de confiança d'Ancelotti l'han deixat sense protagonisme. Malgrat el seu talent, Güler no ha aconseguit fer-se amb un lloc com a titular i la seva presència en els partits ha estat limitada.

Arda Güler ha jugat alguns minuts a LaLiga i en competicions europees, però no ha tingut l'oportunitat de demostrar tot el seu potencial. Això ha generat frustració, tant per al jugador com per als seguidors del club, que esperaven veure més d'ell.

Dani Carvajal i Arda Güler, mateix protagonisme, diferents circumstàncies

Malgrat les situacions completament diferents d'ambdós jugadors, hi ha quelcom curiós que els uneix: pràcticament sumen el mateix nombre de minuts sobre el terreny de joc. En una recent conversa entre Dani Carvajal i Arda Güler, el lateral dret del Madrid li va comentar al turc: "Has jugat els mateixos minuts que jo i porto lesionat quatre mesos".

Aquesta frase resumeix perfectament el que està passant, ja que mentre Dani Carvajal continua lluitant per recuperar-se, Arda Güler no ha aconseguit guanyar-se la confiança necessària per jugar més minuts. Carlo Ancelotti no compta massa amb ell a tenor de les seves decisions, però és que quan juga tampoc està demostrant un nivell massa elevat. Això, sumat a l'enorme competència a la zona ofensiva del Real Madrid, provoca que Güler no jugui tot el que li agradaria.

Avui dia, Dani Carvajal ha disputat 609 minuts en 8 partits aquesta temporada a LaLiga, una xifra clarament reduïda a causa de la seva lesió. Per la seva banda, Arda Güler ha jugat 605 minuts repartits en 16 partits, cosa que reflecteix que ambdós jugadors han tingut una participació similar. Una dada que posa contra les cordes al jove turc, que necessita jugar amb més regularitat per continuar amb la seva progressió.