Respuesta oficial, Hansi Flick lo deja claro y se despide del Barça: 'Ni gratis...'

Hansi Flick es la ilusión de todos los culés y la situación ha ido a mejor desde su llegada, hace ya unos meses. El alemán aterrizó en la Ciudad Condal como recambio de Xavi Hernández tras unos meses muy complicados para el catalán. Aunque los hinchas pedían el cambio de entrenador, no quedaron conformes con las formas de Joan Laporta.

El presidente del Barça echó al de Terrassa tan solo por decir la verdad en una rueda de prensa: admitió que la situación del club no era buena. Por este motivo, Laporta creyó que lo mejor era apartarlo y no quiso escuchar lo que Xavi tenía que decirle. Ahora, con Hansi Flick todo va sobre ruedas, pero el carácter del técnico alemán no es el de Xavi y no aceptará el fichaje gratis que tiene encima de su mesa.

Hansi Flick lo tiene claro

Hansi Flick empezó la temporada por todo lo alto y los resultados han sido, generalmente, muy buenos. Aunque los últimos partidos de liga no han sido especialmente positivos, el Barça sigue estando en lo más alto de la Champions. Además, ayer consiguió el pase a la final de la Supercopa que se disputará este domingo ante el Madrid o el Mallorca.

Pero pese al buen momento deportivo, todo el revuelo con Dani Olmo y Pau Víctor ha demostrado que todavía queda trabajo por delante. Ambos futbolistas han pasado por una situación muy difícil y hasta Raphinha habló en su favor. Joan Laporta no ha gestionado las inscripciones de buena forma y todo ha acabado estallando, aunque finalmente el CSD ha fallado a favor del Barça y ambos podrán ser inscritos.

Y, tras conocer el resultado, Hansi Flick ha dejado claro que está contento con su plantilla, así que ha rechazado un fichaje gratis para este mes de enero. El alemán sabe que Marcus Rashford quiere salir del Manchester United y que está buscando nuevos retos. Además, el extremo inglés le ha confesado a su entorno que quiere vestir la camiseta culé, sin embargo, Flick ha dicho no.

Marcus Rashford no encaja en el plan de Hansi Flick

Marcus Rashford fue la promesa del fútbol inglés hace un tiempo, pero por diversos motivos ha acabado en un segundo plano. El atacante ha perdido mucho protagonismo en el Manchester United y solo ha jugado, aproximadamente, el 50% de minutos. Varias fuentes firman que ya ha pedido salir y que su destino favorito es el Barça.

Ahora bien, Hansi Flick no quiere que Marcus Rashford se sume a sus filas: no lo quiere ni gratis. Considera que Raphinha está a un nivel muy bueno, así que el brasileño seguirá disponiendo de todos los minutos. Además, Fermín y Pablo Torre también llaman a su puerta, por lo que el fichaje de Rashford es innecesario, y más tras el fallo del CSD a favor del FC Barcelona.