Respuesta de Marc Casadó a los rumores sobre su salida del Barça: 'Lo que quiero...'

Hansi Flick fue el protagonista de la pasada temporada con el Barça, el técnico alemán, con sus métodos volvió la alegría a la afición blaugrana. El técnico confió desde el primer momento en La Masía y varios de sus talentos comenzaron a jugar asiduamente. Tal fue el caso de Marc Casadó que con Xavi Hernández tuvo un protagonismo residual aunque le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo blaugrana.

Con Hansi Flick en el banquillo, y con una oleada importante de lesiones, el técnico alemán no dudó en apostar por Marc Casadó. El centrocampista catalán, en el pivote defensivo jugando al lado de Perdri, formaron una gran dupla que funcionó a la perfección. A sus 22 años, Casadó demostró una gran madurez y solidez táctica, convirtiéndose en el mejor recuperador de balones del equipo.

Hansi Flick ha elogiado en varias ocasiones el esfuerzo y el compromiso de Casadó en el campo, sus grandes actuaciones no han pasado desapercibidas. Varios son los equipos europeos que desean incorporar al jugador a sus respectivas plantillas. El Barça tiene un dilema, una gran venta que pueda solucionar muchos de sus problemas y la marcha de un jugador querido por la afición formado en La Masía.

Marc Casadó con pretendientes en la Premier League

El equipo blaugrana vuelve a ser foco de atención en el mercado de fichajes, y en esta ocasión, el protagonista es el canterano Marc Casadó. El centrocampista ha despertado un gran interés del Chelsea que está por la labor de desembolsar una cantidad cercana a los 50M para ficharle. Joan Laporta es consciente que una venta de tal calibre tendría una incidencia muy positiva para la economía del club.

El debate en el seno de la directiva existe, por un lado la venta significaría acabar de raíz con los problemas de inscripciones existentes. Por otra parte, Hansi Flick no es partidario de la venta de Casadó por la importancia del joven en su proyecto. Sin embargo, el técnico alemán apuesta por la titularidad de Frenkie De Jong que estaría cerca de renovar.

El Barça estudia la venta de Marc Casadó

Por su parte, el jugador no ha permanecido callado respecto a los últimos rumores y ha dejado claro que lo que quiere es quedarse. Por su parte, el club está estudiando seriamente la venta del jugador, ingresar 50M significaría una gran inyección de liquidez. El club anda sumido, hace tiempo, en una grave situación financiera que provoca unos márgenes de maniobra muy limitados.

El Chelsea, por su parte, ve en Marc Casadó un joven con talento que puede adaptarse perfectamente a la Premier por su intensidad física e inteligencia táctica. La oferta del Chelsea sitúa al Barça en una posición complicada y difícil, desprenderse de Casadó es hacerlo de un futbolista que encarna el espíritu de La Masía. Los próximos días se vislumbran clave para saber si Casadó pone rumbo a la Premier o finalmente se queda en el Camp Nou.