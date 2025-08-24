Dean Huijsen no perdona i obliga el Reial Madrid a tancar una venda ja: 'Amb mi no...'
El central ha estat molt sincer amb el seu cos tècnic
L'inici de l'era Xabi Alonso al Real Madrid no només porta il·lusió i exigència, també conflictes interns.
El primer a quedar assenyalat és Raúl Asencio, central de la pedrera que semblava tenir un futur prometedor després de l'etapa de Carlo Ancelotti, però que ara veu com el seu protagonisme s'esvaeix.
Dean Huijsen, un dels defenses en qui més confia el nou tècnic, hauria transmès de manera rotunda un missatge que ressona a Valdebebas: “Amb mi no és del tot compatible”.
Una frase que reflecteix no només la seva visió futbolística, sinó també el sentir general al vestidor respecte a la convivència tàctica amb Asencio.
El canterà canari, fora de la rotació
La situació és delicada perquè Asencio va ser, en el seu dia, una de les grans apostes de la pedrera blanca.
Tanmateix, el seu rendiment al Mundial de Clubs va deixar dubtes i Xabi Alonso no ha trigat a col·locar-lo al final de la rotació defensiva.
Al davant té Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger i David Alaba, cosa que pràcticament el condemna a la banqueta.
El club és conscient que a la seva edat el que necessita és jugar, i diversos companys li han aconsellat buscar una cessió.
El tècnic tolosà no pensa regalar minuts i el seu rol, a dia d'avui, sembla inexistent. Ni tan sols la seva insistència a quedar-se canvia la percepció que la seva carrera ha de continuar lluny del Bernabéu.
El pes dels problemes extradeportius
Als arguments esportius s'hi afegeix un factor extradeportiu que ha acabat d'enfonsar la seva situació.
El canterà ha arrossegat un conflicte judicial els darrers mesos que, segons fonts internes, l'ha afectat anímicament i futbolísticament. No ha tornat a ser el mateix, i la manca de confiança es reflecteix en cada entrenament.
En aquest context, Huijsen ha guanyat galons i no amaga la seva visió sobre la incompatibilitat d'estils.
Mentre l'internacional amb la Selecció espanyola ofereix solvència i sortida de pilota, Raúl Asencio es mostra irregular.
Un fet que Xabi Alonso no està disposat a tolerar en un projecte que vol recuperar la competitivitat perduda.
Un futur que apunta lluny del Bernabéu
Per tot això, Raúl Asencio s'enfronta a un futur incert. Tot i que el seu desig és triomfar al Real Madrid, els senyals són clars: no compta per a l'entrenador ni per als seus companys de defensa. La directiva també comença a valorar seriosament la seva sortida a la recerca de minuts en un altre club.
El missatge de Dean Huijsen no només és personal, sinó també simbòlic del que representa la nova etapa a Chamartín. Xabi Alonso vol centrals que s'adaptin al seu estil i que aportin des del primer minut.
Asencio, de moment, no entra en aquesta equació i tot apunta que haurà de replantejar-se el seu futur com més aviat millor.
