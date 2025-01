La resposta de Deco a l'únic fitxatge que ha demanat Hansi Flick: 'Hi ha 2 motius...'

L'aficionat del Barça es pot preguntar si realment es necessita reforçar la línia defensiva, però actualment no hi ha una resposta clara. De totes maneres, és evident que la direcció esportiva té diversos objectius en ment per millorar diferents demarcacions, i a la defensa l'únic que es pot tocar són els laterals. I, en concret, el carril esquerre, ja que Alejandro Balde està deixant molts dubtes i Hansi Flick té a un dels millors del món en el seu punt de mira.

Fa temps que Flick sospira per un vell conegut amb el qual va coincidir al Bayern i al qual va convertir en un autèntic crack. En aquest context, fa setmanes que es parla del possible interès del FC Barcelona en Alphonso Davies. El canadenc té contracte fins al juny de 2025 i encara no ha renovat, així que ara mateix ja és lliure per negociar amb qui vulgui.

És cert que els rumors d'una possible sortida a l'estiu cap al Real Madrid van guanyant enters. No obstant això, Hansi Flick no es rendeix i continua intentant convèncer Alphonso Davies que fitxi pel Barça. L'oportunitat de tancar un fitxatge d'aquest nivell a cost zero no és habitual, així que Flick ha demanat un esforç a la directiva, però s'ha topat amb Deco.

Alphonso Davies causa diferències entre Hansi Flick i Deco

El Bayern està fent l'impossible per intentar renovar Alphonso Davies. Volen que es quedi i estan disposats a millorar el seu contracte, però fins ara no han aconseguit el seu propòsit i la rumorologia sobre el seu futur va creixent. El Madrid està entre els candidats, però Hansi Flick el coneix i sap que la seva contractació milloraria molt el nivell de la plantilla.

Ara bé, malgrat el desig de Hansi Flick, Deco té altres plans. Alphonso Davies li agrada, això és innegable, però el lusità entén que el prioritari és l'estabilitat econòmica i la piràmide salarial, així que no cometrà bogeries ni entrarà en subhastes. Confia plenament en Alejandro Balde i, com a molt, intentarà buscar un suplent que millori Gerard Martín.

I és que Deco, després de reunir-se amb el representant d'Alphonso Davies, sap que la seva contractació és gairebé impossible. Així li ho ha explicat a Hansi Flick, i ha posat damunt la taula els 2 motius que allunyen el canadenc del Camp Nou.

Deco descarta Alphonso Davies per 2 motius

En primer lloc, Deco sap que el traspàs d'Alphonso Davies es complica per culpa de la prima de fitxatge. És cert que el Bayern no veuria ni un euro, però estem parlant d'una prima que rondaria els 30 milions. A més, en segon lloc, la fitxa de Davies podria superar els 12 milions, xifra que ara mateix el Barça no pot assumir, i Hansi Flick ho sap.

Són dos raons de pes. I més considerant el múscul financer d'equips de la Premier o el mateix Real Madrid. El gran somni de Hansi Flick es desvaneix per moments i segurament Deco haurà de considerar altres opcions més realistes.