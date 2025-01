La clara resposta de Carlo Ancelotti al tema de Dani Olmo: 'Cal...'

Carlo Ancelotti destaca per ser sempre sincer en les seves opinions. El tècnic del Real Madrid no es casa amb ningú i diu el que pensa, per això hi havia molt interès a conèixer la seva opinió sobre el que ha passat amb Dani Olmo. Recordem que el '20' del Barça no ha pogut ser inscrit a LaLiga per a la segona meitat de la temporada, per la qual cosa hauria de quedar-se a la graderia.

El cas Dani Olmo està atraient molt interès i acaparant totes les portades, ja que la decisió de no permetre la seva inscripció podria ser fatal. El Barça, per la seva banda, ja ha donat a conèixer el seu punt de vista assegurant que ells van enviar tota la documentació a temps, però que LaLiga no va respondre. Per tant, per al club català l'assumpte no està tancat i la directiva culé espera que encara pugui ser inscrit abans del dia 3 de gener.

No obstant això, Carlo Ancelotti també ha volgut parlar públicament sobre aquest assumpte i ha estat molt clar al respecte. L'entrenador del Real Madrid, com és obvi, defensa els interessos del seu equip i prefereix que Dani Olmo no pugui jugar. Ara bé, més enllà d'això, la realitat és que les seves declaracions han tingut molta repercussió.

La clara resposta de Carlo Ancelotti a allò de Dani Olmo: 'Cal...'

Avui, en la prèvia del partit de demà contra el València, Carlo Ancelotti ha donat la cara davant els mitjans de comunicació per abordar diferents temes d'interès. Ha estat preguntat pel partit i sobre les seves intencions. Ara bé, el silenci ha estat absolut a la sala de premsa quan Ancelotti s'ha posat a parlar de Dani Olmo.

En concret, Carlo Ancelotti no ha volgut ser molt directe i s'ha excusat en què no coneix tots els detalls de l'assumpte. No obstant això, sí que ha volgut llançar un dard en direcció al FC Barcelona que segur que ha arribat a oïdes de Flick, Deco i Laporta. "No tinc els detalls d'aquest tema, cal respectar les regles, els clubs i institucions", ha sentenciat amb fredor.

D'aquesta manera, Ancelotti deixa clar que, més enllà d'opinions i punts de vista, el cas de Dani Olmo hauria de regir-se per les normes i les regles establertes. Per tant, si no ha pogut ser inscrit amb normalitat, l'opinió d'Ancelotti és que tot hauria de seguir igual. Una resposta que segur que ha escocit en el si del FC Barcelona.