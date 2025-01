El Barça castigarà Gavi amb un fitxatge impossible: Hansi Flick surt guanyant

Gavi, la jove promesa del Barça, està afrontant una temporada extremadament complicada a causa de la greu lesió que va patir el curs passat. Al novembre de 2023 va patir una ruptura completa del lligament encreuat anterior del genoll dret, acompanyada d'una lesió al menisc lateral. Aquest contratemps el va mantenir allunyat dels terrenys de joc durant gairebé un any.

Ara, un cop recuperat, Gavi està tenint dificultats per integrar-se plenament en els plans de Flick. Encara que ha participat en diversos encontres, els seus minuts han estat limitats i no ha aconseguit recuperar el protagonisme que tenia abans de la lesió. La competència a la medul·lar del Barça és intensa i podria ser encara pitjor si el FC Barcelona aconsegueix solucionar l'embolic en què s'ha ficat.

El Barça busca castigar a Gavi amb un fitxatge d'última hora: Hansi Flick surt guanyant

Com tots sabem, el Barça viu un moment realment convuls a causa de la inscripció de Dani Olmo. L'ex del Leipzig, fitxat aquest mateix estiu a canvi de 50 milions d'euros, no podrà jugar a partir de gener per no haver pogut ser inscrit a temps. La decisió sembla definitiva, però el club català no es rendeix i la directiva espera que, abans del 3 de gener, pugui estar tot solucionat.

Per aconseguir-ho, el Barça argumenta que va enviar tota la documentació necessària abans de la data límit, però que va ser la pròpia Lliga la que no va contestar a temps. Una opció que sembla remota, però que ara mateix és l'última solució que li queda per provar al club català. Això sí, el que gairebé ningú ha tingut en compte en parlar d'aquest assumpte és com podria afectar el de Dani Olmo a Gavi.

Si finalment Dani Olmo pot ser inscrit, Gavi seguirà sent una peça secundària en els plans de Hansi Flick. L'alemany ha deixat clar que prefereix el '20' abans que el '6', per la qual cosa el futur del migcampista andalús és tota una incògnita. Sembla difícil que pugui cansar-se i sortir, però en el futbol no es pot descartar res, i més amb equips com el PSG o el Bayern de Munic darrere de Gavi.

Hansi Flick, Dani Olmo i Gavi

Per a Hansi Flick, la inscripció de Dani Olmo representaria una gran notícia. El tècnic alemany valora la versatilitat i experiència d'Olmo, qui aporta creativitat i dinamisme a la medul·lar culé. La capacitat de Dani Olmo per adaptar-se a diferents posicions ofensives ofereix a Flick més opcions tàctiques i profunditat en la plantilla, aspectes crucials per afrontar les exigències de la temporada.

D'altra banda, la presència de Gavi fins ara ha estat merament testimonial. Hansi Flick s'excusa en la seva recuperació per no donar-li més minuts, però el canterà andalús té clar que ja està al 100%, i que pot i mereix jugar més. No obstant això, tot depèn de Dani Olmo, ja que si aconsegueix ser inscrit i seguir al Barça, Gavi tindrà complicat fer-se un lloc en l'esquema de Flick.