Es repeteix el cas de Kylian Mbappé, ningú s'ho esperava: PSG i Madrid negocien un fitxatge TOP
El Reial Madrid podria acabar fitxant el PSG de Luis Enrique!
El Reial Madrid i el PSG van protagonitzar un autèntic culebrot durant set llargues temporades pel davanter Kylian Mbappé. Quan tot semblava fet, les pressions exercides per Nasser Al-Khelaifi i Emmanuel Macron van donar els seus fruits truncant el fitxatge. Mbappé ho tenia tot acordat amb Florentino Pérez, però finalment i per sorpresa de molts, va acabar renovant pel conjunt parisenc.
Mbappé va entendre que l'única manera d'‘escapar’ de la ‘presó daurada’ del PSG era al terme del seu contracte. Va esperar pacientment i va acabar aterrant al Bernabéu per acabar complint el seu somni esportiu. Les tensions que va generar la seva marxa van fer que les relacions entre ambdós clubs siguin actualment inexistents.
Florentino Pérez i Nasser Al-Khelaifi no es parlen, cosa que complica molt poder tancar nous acords. Però sembla que el Reial Madrid ho tornarà a intentar tenint en compte l’experiència passada del cas Mbappé. Florentino Pérez esperarà a l’estiu de 2026 per poder fitxar el porter italià dels parisencs, Donnarumma.
Donnarumma, en el focus del Reial Madrid
El porter italià Gianluigi Donnarumma s’ha consolidat com un dels millors porters europeus després de la seva extraordinària temporada. El transalpí acaba contracte amb el conjunt parisenc al juny de 2026 i de moment no es parla de renovació. El Reial Madrid està atent a la situació de l’italià, que podria veure en Donnarumma el porter de futur del club.
Recordem que Courtois complirà els 34 el proper any i el Madrid ja estaria estudiant el fitxatge d’un porter que el pugui suplir a mitjà termini. En el cas que Donnarumma pogués arribar com a agent lliure el proper estiu, Lunin hauria de sortir. Per a molts, l’ucraïnès ha tingut una bona resposta quan li ha tocat suplir Courtois per la seva lesió.
El rendiment de Donnarumma
El porter transalpí va disputar un total de 47 partits oficials amb el PSG el curs passat, encaixant en total 43 gols. Donnarumma va ser un baluard sota pals brindant al seu equip la seguretat necessària per alçar-se amb la primera Champions de la seva història. Finalitzant el seu contracte el 2026, el PSG no vol deixar-lo sortir lliure i l’ha posat al mercat per treure’n rèdit econòmic.
Al Reial Madrid, tenen clar que la situació de l’italià és seguida per altres grans equips europeus que desitgen fer-se amb els seus serveis. No és gens descabellat pensar que Florentino Pérez pugui moure fitxa abans que el mercat s’acabi tancant. L’arribada de l’italià suposaria que seria suplent de Courtois i caldrà veure si està disposat a això.
Més notícies: