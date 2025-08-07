Anunci oficial de TV3 després de l’última hora de Ter Stegen: '3 cares noves al Barça'
El Barça anuncia que el porter alemany deixa de ser el capità i TV3 anuncia 3 cares noves d’última hora
3Cat, anteriorment coneguda com TV3, és la televisió pública de Catalunya i s'ha encarregat de llançar una exclusiva d'abast mundial vinculada a Ter Stegen, porter del FC Barcelona. El Barça ha fet oficial aquest mateix dijous que Ter Stegen, fins ara primer capità, ha deixat de ser-ho de manera temporal, ja que se li ha obert un procediment disciplinari. Cal recordar que Ter Stegen s'ha negat a signar un informe mèdic que apunta que estarà de baixa 4 mesos, ja que considera que estarà llest per competir en 3
Després del comunicat oficial del Barça, que ha generat molt de rebombori a les xarxes, TV3 s'ha encarregat de publicar una autèntica bomba sobre l'equip, que aquest diumenge tornarà a la gespa. Segons ha explicat TV3, el Barça i, sobretot Joan Laporta, estan molt decebuts amb un Ter Stegen que segueix molest pel fitxatge de Joan García, nou porter titular. L'alemany se sent traït i, de moment, no vol que la seva fitxa s'utilitzi per inscriure nous fitxatges com Marcus Rashford o l'exfutbolista perico Joan García
El Barça ha emès aquesta vegada un comunicat oficial assegurant que ha decidit retirar-li "temporalment" la capitania del primer equip a Ter Stegen per no signar l'informe de la seva baixa. El club culer ha aclarit també que la decisió ha estat consensuada amb la direcció esportiva i el staff que lidera Hansi Flick, qui encara no ha parlat amb Ter Stegen
Anunci oficial de TV3 després de l'última hora de Ter Stegen: '3 cares noves al Barça'
El comunicat del Barça apareix hores després que Ter Stegen hagi abandonat la Ciutat Esportiva. L'alemany ha anat a entrenar aquest matí, però ho ha fet apartat del grup, ja que segueix recuperant-se de la seva operació per problemes d'esquena. Després d'aquest comunicat, TV3 ha deixat caure que el Barça treballa en l'arribada o, millor dit, en l'ascens de 3 cares noves que passarien a ser capitans de l'equip
Segons TV3, després de l'adeu de Ter Stegen al braçalet de capità, el Barça compta amb Frenkie de Jong, Pedri o Iñigo Martínez, que rellevarien l'alemany com a portaveu del grup. Per ara no hi ha res confirmat, ja que s'espera que sigui el vestidor qui triï el nom del pròxim primer capità del Barça
Hansi Flick ja va explicar, durant la gira de pretemporada per Àsia, que l'equip votaria a Barcelona. S'espera que les votacions es facin abans de diumenge, ja que el Barça es presentarà davant la seva afició aquest pròxim cap de setmana al Gamper contra el Como. Segons ha explicat TV3, el Barça ha volgut retirar-li la capitania a Ter Stegen per evitar que faci un discurs davant l'afició culer a la prèvia del partit en qüestió
Més notícies: