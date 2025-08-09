Màxima felicitat! El Barça activa la ‘palanca Lamine Yamal’: pluja de milions
Joan Laporta està exultant de veure els resultats tangibles a nivell econòmic de la seva estrella, Lamine Yamal
Lamine Yamal s'ha convertit en l'actiu més valuós del Barça, dins del camp és la gran estrella i fora del mateix manté el seu estatus per la seva personalitat oberta. Amb només 18 anys, s'ha convertit en el millor jugador del món, sent el principal candidat a guanyar la Pilota d'Or. Alguns dels clubs més potents del continent, com el PSG, van oferir la xifra astronòmica de 250 milions pel seu traspàs l'estiu passat.
Lamine no està en venda, resposta del Barça des del primer moment, Lamine és la peça clau sobre la qual es sustenta el projecte. Lamine Yamal cada cop té més pes en l'apartat econòmic, el Barça està encantat amb la 'palanca Lamine Yamal'. El jove de La Masia s'ha convertit en la gran estrella de l'equip i els resultats econòmics comencen a ser tangibles.
L'últim exemple el tenim a la gira asiàtica on Lamine va ser el més aclamat amb molta diferència, cosa que haurà generat ingressos extra per al club en concepte de marxandatge. En aquest context, cal subratllar les xifres assolides per Lamine el dia que es va posar a la venda la nova samarreta amb el dorsal '10'. Segons dades contrastades, només el primer dia, Lamine Yamal va arribar a vendre 70.000 unitats.
Absoluta Laminemanía: rècord de vendes de la seva samarreta
Després de l'oficialització de l'entrega del dorsal '10' a Lamine Yamal, els seguidors de l'equip culer s'han bolcat en massa a comprar la nova samarreta. Tot i que s'han venut més de 70.000 samarretes amb el seu nom i dorsal, no s'ha esgotat l'estoc. El Barça es va proveir d'un estoc molt ampli per evitar precisament el sold out i continuar abastint el mercat.
El fenomen de la venda de la samarreta del davanter de la pedrera no ha estat només un fenomen a Espanya sinó també a nivell internacional. Tant ha estat l'èxit de vendes, que la marca Nike ha repartit uns 30 palets a 170 països diferents. Cal destacar que cadascun d'aquests palets transporta al voltant de 2300 samarretes.
Lamine Yamal impulsa els ingressos de BLM
Les vendes de la samarreta de l'estrella blaugrana van vent en popa i podrien ser el detonant per assolir un nou rècord per a Barça Licensing & Merchandising. La facturació només en samarretes de Lamine podria rondar els 10 milions d'euros el primer dia de repartiments. El Barça té actualment tres formats oficials de samarreta, la bàsica té un preu de 114,99 euros.
La versió premium, la que vesteixen els jugadors del primer equip, s'enfila fins als 184,99 euros. El càlcul de la mitjana dels tres formats arriba als 145 euros, xifra que s'ha tingut en compte per calcular els ingressos del primer dia. Lògicament, les xifres s'aniran incrementant els pròxims dies, Joan Laporta es frega les mans veient tal evidència.
Més notícies: