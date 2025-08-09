Se repite lo de Kylian Mbappé, nadie lo esperaba: PSG y Madrid negocian un fichaje TOP

Real Madrid y PSG protagonizaron un auténtico culebrón durante siete largas temporadas por el delantero Kylian Mbappé. Cuando todo parecía hecho, las presiones ejercidas por Nasser Al-Khelaifi y Emmanuel Macron dieron sus frutos truncando el fichaje. Mbappé lo tenía todo acordado con Florentino Pérez, pero finalmente y para sorpresa de muchos, acabó renovando por el conjunto parisino.

Mbappé entendió que la única forma de 'escapar' de la 'cárcel dorada' del PSG era al término de su contrato. Esperó pacientemente y acabó aterrizando en el Bernabéu para acabar cumpliendo su sueño deportivo. Las tensiones que generaron su marcha hicieron que las relaciones entre ambos clubes sean actualmente inexistentes.

Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaifi no se hablan lo que complica sobremanera poder cerrar nuevos acuerdos. Pero parece ser que el Real Madrid lo volverá a intentar teniendo en cuenta la experiencia pasada del caso Mbappé. Florentino Pérez esperará al verano de 2026 para poder fichar al portero italiano de los parisinos, Donnarumma.

Donnarumma, en el foco del Real Madrid

El portero italiano Gianluigi Donnarumma se ha consolidado como uno de los mejores porteros europeos tras su extraordinaria temporada. El transalpino acaba contrato con el conjunto parisino en junio de 2026 y de momento no se habla de renovación. El Real Madrid está atento a la situación del italiano que podría ver en Donnarumma al portero de futuro del club.

Recordemos que Courtois cumplirá los 34 el próximo año y el Madrid estaría ya estudiando el fichaje de un portero que lo pueda suplir en el medio plazo. En el caso que Donnarumma pudiera llegar como agente libre el próximo verano, Lunin tendría que salir. Para muchos, el ucraniano ha tenido una buena respuesta cuando le ha tocado suplir a Courtois por su lesión.

El rendimiento de Donnarumma

El portero transalpino disputó un total de 47 partidos oficiales con el PSG el pasado curso, encajando en total 43 goles. Donnarumma fue un valuarte bajo palos brindándole a su equipo la seguridad necesaria para alzarse con la primera Champions de su historia. Finalizando su contrato en 2026, el PSG no quiere dejarle salir libre y lo ha puesto en el mercado para sacar rédito económico.

En el Real Madrid, tienen claro que la stuación del italiano es seguida por otros grandes equipos europeos que desean hacerse con sus servicios. No es para nada descabellado pensar que Florentino Pérez pueda mover ficha antes que el mercado se acabe cerrando. La llegada del italiano supondría que sería suplente de Courtois y habrá que ver si está dispuesto a ello.