Una de las grandes prioridades del Real Madrid en este pasado mercado de fichajes era reforzar la defensa, algo que ha logrado fichando al español internacional con España Dean Huijsen. Ahora bien, Xabi Alonso quiere todavía más piezas para su defensa, por mucho que el mercado de fichajes ya haya cerrado hasta el próximo mes de enero del año 2026. La idea era intentar pescar en la Premier, pero, ya con el mercado de fichajes cerrado, el Madrid ha tenido que recurrir a otra opción: gratis y mejor que Sergio Ramos.

Sergio Ramos, actual defensal del Club de Fútbol Monterrey y con pasado en el Real Madrid, fue, es y será uno de los mejores defensas centrales de la historia blanca. El Madrid guarda un gran recuerdo futbolístico, motivo por el que se ha fijado en un central que está para ser titular y que llegará gratis al equipo de Xabi Alonso. La idea del Madrid es clara: quiere ir con todo a por el nuevo Sergio Ramos, que está para ser titular y que, como explicamos, llegaría totalmente gratis.

El mercado de fichajes está cerrado, motivo por el que el club blanco ha tenido que tirar de alternativas para reforzar una defensa que, por ahora, sigue sin estar completa. Xabi Alonso ya pedía refuerzos, pero en el punto de mira estaba una joven promesa que apunta a ser el nuevo Sergio Ramos del Madrid. El fichaje ya está confirmado y 'e-Notícies' puede asegurar que, si nada cambia, muy pronto debutará bajo las órdenes del tolosarra Xabi Alonso.

El mercado de fichajes del Madrid ha sido prácticamente inmejorable, pero Florentino Pérez podría acabar de poner el broche con un fichaje espectacular: será mejor que Sergio Ramos y llegaría gratis. El Real Madrid, que ya piensa en seguir reforzando su defensa, busca nuevo central y se ha fijado en una joven promesa española. Recuerda mucho a Sergio Ramos, aunque la gran parte de los expertos del mundo del fútbol aseguran que estamos ante un talento mejor que el que fuera capitán del barco madridista.

El mercado de fichajes ya ha cerrado, pero el Madrid tiene dos alternativas claras, al igual que el resto de clubes. La primera pasa por fichar a jugadores que estén libres o sin contrato y, la segunda opción, pasa por tirar de la cantera, donde hay promesas que suben muy preparadas. En este caso, el Madrid ha tirado por esta segunda opción, pues ha encontrado a un defensa talentoso y más que parecido a Sergio Ramos, defensa que juega en México.

Dean Huijsen liderará la defensa del Madrid, pero Xabi Alonso quiere acompañar al español con otro defensa central de garantías, muy joven y que llegaría gratis al primer equipo blanco. Este es Joan Martínez, defensa del Madrid Castilla de solo 18 años que ya sabe lo que es debutar en amistoso con el equipo que ahora lidera el español Xabi Alonso.

Joan Martínez llegó al Real Madrid procedente del Levante, donde su talento no pasó desapercibido. Desde su incorporación, ha demostrado ser un jugador con habilidades sobresalientes, tanto en la defensa como en la salida de balón.

Su capacidad para anticipar jugadas y su serenidad bajo presión le han llevado a ser comparado con Sergio Ramos: ahora el Real Madrid quiere que tenga ficha de primer equipo.