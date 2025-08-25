El Real Madrid le pone precio a Raúl Asencio tras su mal inicio: Fichaje regalado

El escenario de Raúl Asencio en el Real Madrid ha cambiado radicalmente en pocos meses. Con Carlo Ancelotti fue titular habitual, pero con la llegada de Xabi Alonso ha pasado a la cuarta o quinta opción en la defensa.

Por delante suyo están Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger e incluso Aurélien Tchouaméni si el técnico opta por un sistema con tres centrales.

El club, sin embargo, no ha perdido la confianza en él. Este mismo verano firmó su renovación como prueba de que lo consideran un jugador de futuro.

De hecho, varios equipos de la Premier League y de Italia han preguntado por su situación. Sin embargo, en el Santiago Bernabéu han sido claros: por menos de 35 millones no se sentarán a negociar.

Competencia feroz en la zaga blanca

El problema de Asencio es que la competencia es demasiado alta en la plantilla actual. En este sentido, Dean Huijsen ha dado un paso adelante y se ha ganado un lugar fijo.

Por su parte, Éder Militão parece haber superado los problemas físicos que lo lastraron y Antonio Rüdiger sigue siendo uno de los pilares defensivos.

A esa lista se suma David Alaba, que también entra en la rotación cuando el equipo utiliza línea de tres.

A todo esto se añade que los errores en el pasado Mundial de Clubes dejaron una huella en la memoria del cuerpo técnico.

Aunque esos fallos son parte del fútbol y hasta los veteranos cometen equivocaciones, el recuerdo pesa cuando se trata de repartir minutos.

El canterano no se rinde

Pese a este panorama adverso, Raúl Asencio no contempla marcharse por ahora. El canterano cree que todavía tiene margen para convencer a Xabi Alonso y recuperar protagonismo.

Se entrena a fondo y mantiene la esperanza de que las rotaciones a lo largo de la temporada le den la oportunidad de demostrar que puede ser fiable en la élite.

El problema es que también arrastra una situación extradeportiva que aún no se ha resuelto y que podría estar influyendo en su rendimiento.

Xabi Alonso quiere futbolistas con la cabeza al 100% en el juego y ese es un aspecto que el defensa deberá corregir si no quiere quedarse definitivamente relegado al banquillo.

Un futuro abierto hasta el cierre del mercado

El mercado de fichajes todavía no ha cerrado y no se descarta un giro inesperado. Si llegara una oferta importante que convenciera tanto al jugador como al club, su salida podría producirse en cuestión de días.

Por el momento, la idea es que permanezca en la plantilla durante la temporada. La pasada campaña, en su debut en Primera División, ya dejó destellos de calidad y se ganó la continuidad.

Ahora, todo dependerá de su capacidad para dar un paso adelante y demostrar que merece un lugar en el nuevo proyecto de Xabi Alonso.