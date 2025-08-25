Florentino Pérez té el substitut ideal de Vinícius Júnior: Gran fitxatge entre mans
L'extrem brasiler continua sent qüestionat al Real Madrid
El futur de Vinícius Júnior torna a estar a l'aire. El brasiler acaba contracte el 2027 i encara no ha estampat la seva signatura en una ampliació.
Al Real Madrid confiaven a resoldre-ho aquest estiu, però el pas dels mesos ha portat silenci absolut i una preocupació creixent.
El risc és evident: si la situació s'allarga, el jugador podria arribar al seu darrer any amb l'opció de marxar lliure.
Florentino Pérez no vol ni imaginar aquest escenari, conscient del que suposaria perdre una de les seves estrelles sense rebre ni un euro. Tanmateix, el temps juga en contra i la tensió no deixa d'augmentar.
Haaland apareix com a alternativa a l'horitzó
Mentre les converses amb Vinícius continuen bloquejades, a la direcció esportiva ja han començat a valorar un pla B.
El nom d'Erling Haaland apareix marcat en vermell com la gran alternativa per reforçar l'atac en cas que el brasiler decideixi marxar-se.
El davanter noruec té contracte amb el Manchester City fins al 2034, però el Madrid sap que res no és impossible al mercat.
Florentino Pérez no oblida que una trucada des de Chamartín pot canviar-ho tot i, tot i que no és una prioritat, es manté viu l'interès en un dels millors golejadors del planeta.
Vinícius insisteix en el seu desig de quedar-se
Malgrat els rumors i la incertesa generada, Vinícius ha repetit públicament que la seva intenció és continuar al Bernabéu.
Durant el darrer Mundial de Clubs va ser clar: “Tant de bo pugui seguir aquí per molts anys, sempre he dit que és el club de la meva vida”. Paraules que tranquil·litzen en part, però que encara no s'han traduït en fets.
La manca d'avanços concrets és el que inquieta Florentino i els dirigents. El jugador assegura estar feliç, el club el vol blindar fins al 2030, però cap de les parts ha tancat encara l'operació.
D'aquesta manera, cada dia que passa sense una signatura, l'ombra del dubte creix una mica més a la capital.
Obligat a rendir al terreny de joc
El madridisme també comença a reclamar a Vinícius Júnior un pas endavant en l'àmbit esportiu. Des que va guanyar la Pilota d'Or el 2024 no ha tornat a mostrar aquella versió imparable que el va convertir en referent mundial.
Les seves actuacions recents han deixat dubtes i els aficionats esperen que torni a marcar diferències.
El missatge des del vestidor és clar: s'ha de centrar al camp i recuperar l'espurna. Si aconsegueix retrobar-se amb el seu millor nivell, la renovació podria ser només qüestió de temps.
En cas contrari, el risc de perdre'l augmentarà i Florentino Pérez haurà de valorar un futur sense ell.
