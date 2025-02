Avís al Barça, Neymar envia un missatge a Joan Laporta des del Brasil: 'Presi, mira...'

Neymar va deixar una empremta inesborrable al FC Barcelona. Durant la seva etapa al club català va formar part del trident més letal de la història recent juntament amb Messi i Luis Suárez. Va conquerir la Champions League el 2015 i es va erigir com un dels jugadors més determinants del món.

Tanmateix, a l'estiu de 2017, Neymar va decidir marxar al PSG en una de les transferències més sonades de la història. La seva sortida va deixar un buit al Barça, i va marcar un abans i un després en la seva carrera. Ara bé, a París mai va aconseguir consolidar l'equip com un aspirant real a la Champions League.

El 2023, la seva carrera va prendre un gir inesperat quan va acceptar una oferta milionària de l'Aràbia Saudita. El seu fitxatge per l'Al-Hilal va generar moltes expectatives, però les lesions van tornar a truncar el seu camí. Amb prou feines va poder disputar uns pocs partits abans de veure's obligat a parar novament, cosa que va posar punt final a la seva exòtica aventura.

Un nou Neymar?

Ara, en un intent per recuperar la seva millor versió, Neymar ha tornat al Brasil. Ha signat un contracte de sis mesos amb el Santos, el club on va començar la seva carrera, amb un objectiu clar: posar-se a punt físicament per tornar a Europa. I en aquest context, el seu possible retorn al FC Barcelona ha guanyat força en les últimes setmanes.

Joan Laporta, conscient de l'impacte mediàtic que generaria el seu retorn, no descarta aquesta possibilitat. La idea d'estrenar el nou Camp Nou amb una estrella del seu calibre és un atractiu inqüestionable. A més, en l'àmbit esportiu, la seva qualitat continua sent indiscutible: això sí, Laporta té clar que qualsevol moviment en aquesta direcció dependrà, en gran mesura, del físic de Neymar.

Perquè el club català valori seriosament el seu fitxatge, Ney ha de demostrar que pot recuperar la regularitat i el nivell que el van convertir en un dels millors del món. I sembla que Neymar ho sap. Conscient de tot el que està en joc, ja està deixant destells del seu talent al Brasil.

Neymar ho deixa clar a Joan Laporta

Ahir, en el seu quart partit amb el Santos, Neymar va marcar el seu primer gol després de tornar al club després d'una jugada marca de la casa. Un regat elèctric que va provocar un clar penal que ell mateix va transformar i una celebració amb somriures que ha fet somiar els culers. Sens dubte, ha enviat un missatge a Joan Laporta: "Presi, mira el que segueixo fent".

Si manté aquest nivell en els pròxims mesos, el seu retorn al Camp Nou podria passar d'un simple rumor a una possibilitat real. Joan Laporta no li ha tancat la porta, com tampoc ho va fer Deco fa dies. Ara tot queda en mans de Neymar.