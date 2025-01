La reacció de Dani Olmo després de l'última hora del FC Barcelona: 'Estic molt...'

Dani Olmo, migcampista egarenc format a la Masia del Barça, està vivint un autèntic calvari, especialment durant aquestes últimes hores. El FC Barcelona tenia previst tancar la inscripció de Dani Olmo abans del 31 de desembre, però no es va aconseguir i, per tant, la incertesa s'apodera de la situació. Ara, el FC Barcelona insisteix a jugar les seves cartes perquè Dani Olmo i Pau Víctor puguin ser inscrits a LaLiga, però la resposta de la patronal de clubs és clara.

Si res no canvia de manera radical, Dani Olmo i Pau Víctor no podran tornar a jugar amb el FC Barcelona durant aquesta temporada oficial. De fet, per poder tornar a jugar hauran de ser inscrits per un altre club, ja sigui d'Espanya o de la resta d'Europa, i tots dos hauran de trencar contractes amb el club culer. La situació al FC Barcelona és límit i Joan Laporta podria estar vivint unes hores més que decisives per al seu futur: diversos grups socials ja preparen una moció de censura.

El curiós de la situació és que, de moment, no havien arribat massa reaccions per part dels protagonistes, però tot això ha canviat completament aquest mateix dijous. Dani Olmo no ha pogut amagar la seva frustració i ha deixat entreveure, de portes endins, el seu malestar amb el Barça, que ja el va deixar sense disputar les primeres jornades de LaLiga. El migcampista egarenc, que va arribar aquest passat estiu a canvi de gairebé 50M€, es va passar tot el cap d'any enganxat al telèfon i les notícies no van acabar de ser bones.

El FC Barcelona confirma el desastre i Dani Olmo reacciona contundentment: "Quin desastre..."

El FC Barcelona treballa perquè Dani Olmo i Pau Víctor puguin ser inscrits, abans del pròxim 3 de gener, a LaLiga EA Sports. El club culer, liderat per Joan Laporta, s'acull a que "va entregar tota la documentació sol·licitada a temps" i que "només faltaven alguns comprovants d'ingressos bancaris vinculats a l'operació". Ara és LaLiga EA Sports qui haurà de decidir, però tot sembla indicar que ni Dani Olmo ni Pau Víctor tornaran a vestir els colors del FC Barcelona durant aquesta temporada.

El Barça ha començat l'any 2025 amb més dubtes que mai, ja que no va aconseguir registrar el contracte de Dani Olmo a LaLiga i, per tant, l'egarenc no té fitxa. La resolució de LaLiga de Javier Tebas ha estat molt clara i evident: el Barça no va arribar a temps i, per tant, Dani Olmo i Pau Víctor no estan inscrits. Les conseqüències d'aquesta negligent situació poden ser catastròfiques per al Barça, per la qual cosa Joan Laporta podria estar vivint les seves últimes hores com a president del FC Barcelona.

La reacció de Dani Olmo després de l'última hora del FC Barcelona: 'Estic molt...'

L'última hora al FC Barcelona no cessa i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', les primeres reaccions no han trigat a arribar. Mentre que la família i entorn de Víctor no dona crèdit al que està passant, la d'Olmo està molt enfadada, ja que el FC Barcelona no ha parat de prometre. Joan Laporta assegurava que tot quedaria resolt abans d'entrar al nou any 2025, però no ha estat així i l'enfadament per part de totes les parts és raonable.

LaLiga insisteix i assegura que el Barça "ja no té temps per inscriure a Dani Olmo", però Joan Laporta prepara l'últim gran intent per evitar el desastre de l'any. Aquest passa per aconseguir que la RFEF qualifiqui el cas de Dani Olmo de "força major" i que, per tant, entri de facto per aconseguir que LaLiga inscrigui a Olmo.

L'enfadament de Dani Olmo és majúscul: ahir va acudir a entrenar-se en la primera sessió de l'any i va mostrar el seu malestar a la resta de companys. El FC Barcelona ha parlat amb Dani Olmo i li ha assegurat que l'inscriurà, però el jugador ja no s'ho creu i, per tant, prefereix ser una mica pessimista. Dani Olmo no ha pres cap decisió encara, però tot apunta que sortirà lliure cap a algun club de la Premier League.