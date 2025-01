Intercanvi a la Premier League: Ferran Torres se'n va del Barça, arriba un '9' de luxe

El Barça estaria avaluant diferents alternatives per anar renovant i reforçant la seva línia atacant. El seu davanter estrella, Robert Lewandowski, continua brillant de manera excepcional sent el màxim golejador de LaLiga. No obstant això, Deco és conscient de la necessitat de buscar un substitut tenint en compte que Lewandowski complirà 37 anys el pròxim estiu.

Encara que en algun moment els noms de Haaland i Gyökeres es van perfilar com a primeres opcions, l'alt cost de les operacions les fan pràcticament impossibles. El cost d'ambdós davanters nòrdics excedeix actualment les possibilitats econòmiques del Barça. És per això que el substitut de Lewandowski apunta a ser un vell conegut de LaLiga que brilla a la Premier League.

Ferran Torres, clau en l'operació

Està clar que l'objectiu del FC Barcelona és renovar la parcel·la ofensiva per donar més solucions a Flick. Els titulars, Raphinha, Lamine i Lewandowski estan rendint a molt bon nivell, però quan falten es nota massa. Ansu Fati ni està ni se l'espera, mentre que Ferran Torres continua deixant molts dubtes.

De fet, per complir amb l'objectiu de reforçar el lloc de '9', Deco té pensat donar sortida a Ferran Torres. L'ex del València no acaba de convèncer la directiva, però podria ser de molta ajuda de cara al mercat de fitxatges. I és que el Barça ha identificat a la Premier League el relleu natural de Robert Lewandowski, però necessita abaratir l'operació amb un intercanvi que podria involucrar el mateix Ferran.

De moment, sembla que el '7' manté la seva idea de seguir al Barça. Té contracte fins al 2027 i es troba realment còmode a la Ciutat Comtal. No obstant això, les necessitats del club fan que la seva sortida no pugui descartar-se, ja que la directiva necessita que Ferran Torres marxi perquè arribi un '9' de primer nivell.

Ferran Torres, a la Premier League; Alexander Isak, al Barça

Com hem dit, el Barça busca el relleu natural de Lewandowski i sembla que l'ha trobat a la Premier League. En concret, al Newcastle, on Alexander Isak no para de marcar gols i enlluernar amb les seves genials actuacions. L'ex de la Reial Societat s'ha convertit en un ariet de màxim nivell i només Ferran Torres pot fer que acabi jugant al Camp Nou.

Alexander Isak agrada molt al FC Barcelona, però el seu fitxatge no serà tasca fàcil. En el seu dia, els anglesos ja van pagar més de 70 milions per fer-se amb els seus serveis, i ara es rumoreja que podrien demanar 180 milions per deixar-lo sortir. Una xifra completament fora de mercat i que el Barça no pot pagar llevat que Ferran Torres decideixi entrar en el bescanvi.

En aquest context, Deco està intentant negociar i oferir Ferran Torres al Newcastle per intentar que l'operació es pugui dur a terme. Fa temps que s'havia vinculat el nom de Ferran a la Premier League, i ara podria convertir-se en realitat. Veurem què succeeix, però és evident que Alexander Isak ha guanyat enters en les últimes setmanes per ser el substitut de Lewandowski, encara que tot dependrà de Ferran Torres i el seu adéu.