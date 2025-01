La reacción de Dani Olmo tras la última hora del FC Barcelona: 'Estoy muy...'

Dani Olmo, mediocampista egarense formado en la Masia del Barça, está viviendo un auténtico calvario, especialmente durante estas últimas horas. El FC Barcelona tenía previsto cerrar la inscripción de Dani Olmo antes del 31 de diciembre, pero no se logró y, por ende, la incertidumbre se apodera de la situación. Ahora, el FC Barcelona insiste en jugar sus cartas para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan ser inscritos en LaLiga, pero la respuesta de la patronal de clubes es clara.

Si nada cambia de forma radical, Dani Olmo y Pau Víctor no podrán volver a jugar con el FC Barcelona durante esta temporada oficial. De hecho, para poder volver a jugar deberán ser inscritos por otro club, ya sea de España o del resto de Europa, y ambos deberán romper contratos con el club culer. La situación en el FC Barcelona es límite y Joan Laporta podría estar viviendo unas horas más que decisivas para su futuro: varios grupos sociales ya preparan una moción de censura.

Lo curioso de la situación es que, por el momento, no habían llegado demasiadas reacciones por parte de los protagonistas, pero todo esto ha cambiado por completo este mismo jueves. Dani Olmo no ha podido esconder su frustración y ha deslizado, de puertas para dentro, su malestar con el Barça, que ya le dejó sin disputar las primeras jornadas de LaLiga. El mediocampista egarense, que llegó este pasado verano a cambio de casi 50M€, se pasó todo el fin de año pegado al teléfono y las noticias no terminaron de ser buenas.

El FC Barcelona confirma el desastre y Dani Olmo reacciona contundentemente: "Menudo desastre..."

El FC Barcelona trabaja para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan ser inscritos, antes del próximo 3 de enero, a LaLiga EA Sports. El club culer, liderado por Joan Laporta, se acoge a que "entregó toda la documentación solicitada a tiempo" y que "solo faltaban algunos comprobantes de ingresos bancarios vinculados a la operación". Ahora es LaLiga EA Sports quien deberá decidir, pero todo parece indicar que ni Dani Olmo ni Pau Víctor volverán a vestir los colores del FC Barcelona durante esta temporada.

El Barça ha empezado el año 2025 con más dudas que nunca, pues no logró registrar el contrato de Dani Olmo en LaLiga y, por ende, el egarense no tiene ficha. La resolución de LaLiga de Javier Tebas ha sido muy clara y evidente: el Barça no llegó a tiempo y, por lo tanto, Dani Olmo y Pau Víctor no están inscritos. Las consecuencias de esta negligente situación pueden ser catastróficas para el Barça, por lo que Joan Laporta podría estar viviendo sus últimas horas como presidente del FC Barcelona.

La reacción de Dani Olmo tras la última hora del FC Barcelona: 'Estoy muy...'

La última hora en el FC Barcelona no cesa y, según ha podido saber 'e-Notícies', las primeras reacciones no han tardado en llegar. Mientras que la familia y entorno de Víctor no da crédito a lo que está ocurriendo, la de Olmo está muy enfadada, pues el FC Barcelona no ha parado de prometer. Joan Laporta aseguraba que todo quedaría resuelto antes de entrar al nuevo año 2025, pero no ha sido así y el enfado por parte de todas las partes es razonable.

LaLiga insiste y asegura que el Barça "ya no tiene tiempo para inscribir a Dani Olmo", pero Joan Laporta prepara el último gran intento para evitar el desastre del año. Este pasa por lograr que la RFEF califique el caso de Dani Olmo de "fuerza mayor" y que, por ende, entre de facto para lograr que LaLiga inscriba a Olmo.

El enfado de Dani Olmo es mayúsculo: ayer acudió a entrenarse en la primera sesión del año y mostró su malestar al resto de compañeros. El FC Barcelona ha hablado con Dani Olmo y le ha asegurado que le inscribirá, pero el jugador ya no se lo cree y, por ende, prefiere ser algo pesimista. Dani Olmo no ha tomado ninguna decisión todavía, pero todo apunta a que saldrá libre hacia algún club de la Premier League.