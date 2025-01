Dani Olmo, migcampista format a la pedrera del Barça, ja no és futbolista del Barça a tots els efectes, ja que aquest mateix dimecres ha deixat d'estar inscrit a LaLiga espanyola. El Barça tenia marge per inscriure a Dani Olmo fins dimarts 31 de desembre a les 24 hores i, com era d'esperar, Joan Laporta no va arribar a temps. Ara, el Barça ja fa oficial un pla d'emergència d'última hora per poder inscriure a Dani Olmo: el gran aliat serà el Chelsea, qui completarà la traïció del 2025.

El Chelsea es converteix en el gran aliat del Barça, Joan Laporta podria inscriure a Dani Olmo si tot es confirma ara

El Barça sap que la realitat, a dia 1 de gener de 2025, és que Dani Olmo ja no és jugador del club culer a tots els efectes. De fet, 'e-Notícies' pot confirmar que Dani Olmo tampoc podria jugar altres competicions com UEFA Champions League o Copa del Rei, ja que necessita llicència federativa de la lliga nacional en qüestió. Amb tot això, el Barça de Joan Laporta apura les seves últimes opcions per registrar a Dani Olmo i aquestes passen per tancar una traïció conjunta amb el Chelsea d'Enzo Maresca.

Oficial, adeu al Barça per Dani Olmo: Joan Laporta prepara la traïció amb el Chelsea

El Barça està excedit i el pagament de la venda dels seients VIP del futur nou Spotify Camp Nou no han arribat a temps, per la qual cosa cal vendre. La situació és molt delicada per al Barça, però sobretot per a un Joan Laporta que no ha aconseguit arribar a temps: la decisió de LaLiga ja és ferma i oficial. Ara la resposta de Joan Laporta ha de ser clara i, de fet, el Barça ja ho ha fet oficial: adeu al Barça, hola al Chelsea per poder inscriure a Dani Olmo.

La solució de Joan Laporta passa ara per vendre a Andreas Christensen de forma immediata, qui faria les maletes aquest mateix dijous en direcció al Chelsea, club que busca repescar-lo. A més del Chelsea, altres mitjans digitals han apuntat que el defensa central danès també podria interessar a la Juventus, que necessita reforçar el seu eix de la defensa sigui com sigui.