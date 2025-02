Rafael Leao s'ofereix al Barça, però exigeix 4 condicions sorpresa per fitxar el 2025

Rafael Leao, extrem esquerre portuguès del Milan italià, s'ha ofert al Barça a través de diversos agents intermediaris i el club culer s'està plantejant el seu fitxatge per al 2025. El FC Barcelona prioritzava l'arribada de Nico Williams, però Flick té dubtes sobre el rendiment del navarrès i, per tant, està estudiant la possibilitat de fitxar Rafael Leao, extrem TOP. Leao ja no està representat per Jorge Mendes, però s'ha ofert al Barça i demana que es compleixin 4 condicions sorprenents per signar ja pel Barça de Flick.

S'espera que el mercat de fitxatges de 2025 sigui molt mogut per al Barça, especialment perquè el club català necessita fitxar talent ofensiu per reforçar les seves opcions de guanyar títols. En aquests últims mesos han sonat molts noms, però el de Rafael Leao és un dels que ho ha fet amb més força: el portuguès confessa que vol ser culer. Per si no fos prou, Leao s'ha mostrat molt afectuós amb Lamine Yamal a través de les xarxes socials, cosa que els culers no han passat per alt.

Rafael Leao s'ha ofert al FC Barcelona i el club culer s'està plantejant el seu fitxatge, però el curiós del cas és que el portuguès ha demanat algunes condicions sorprenents. El Barça està repassant les opcions que té de fitxar Rafael Leao, jugador que agrada molt a Joan Laporta i que Hansi Flick haurà d'acabar de tantejar aquestes pròximes setmanes. Leao agrada a Can Barça, però Flick haurà de decidir: el club culer també haurà de complir amb 4 exigents condicions imposades pel portuguès, estrella del Milan italià.

Rafael Leao té opcions de ser nou davanter del Barça, però demana 4 exigents i sorprenents condicions: "No sabem..."

Rafael Leao ja va estar a prop del Barça durant el passat mercat de fitxatges d'estiu i ara sembla que la transferència es tancarà de manera definitiva, segons pot avançar 'e-Notícies'. El Barça ha sondejat noms com el de Nico Williams o Marcus Rashford, però l'escollit és Rafael Leao, qui s'ha ofert descaradament en aquestes últimes hores. Joan Laporta ho intentarà, però l'última paraula la tindrà un Hansi Flick que haurà de "cedir" perquè Rafael Leao se senti plenament còmode: demana 4 exigents condicions per ser culer.

Joan Laporta vol apostar per un davanter que compleixi amb dues premisses molt bàsiques: exigència i experiència en les grans competicions, tant domèstiques com continentals. Rafael Leao, que ja va estar a prop de l'òrbita del Barça, compleix amb aquestes premisses i el millor de tot és que ha estat aquest qui s'ha ofert al projecte. Això sí, Rafael Leao vol algunes garanties i ha demanat 4 exigents condicions per convertir-se en el gran fitxatge de l'estiu 2025 en clau Barça.

Rafael Leao s'ofereix al Barça, però exigeix 4 condicions sorpresa per fitxar el 2025

El món del futbol és una caixa de sorpreses i casos com el de Leao ho demostren a la perfecció: el portuguès s'ha ofert al Barça, però exigeix. El davanter lusità no ha dubtat ni un segon, però vol que el Barça compleixi amb unes condicions i que li comuniqui les seves intencions abans del pròxim mercat de fitxatges. Rafael Leao vol venir al Barça, però l'atacant només sortirà del Milan si el Barça fa els deures amb temps i previsió.

Les bases o exigències de Rafael Leao no són precisament poques, però el futbolista vol fitxar, sigui com sigui, pel Barça de Joan Laporta. A més de juntar-se amb Lamine Yamal, Fermín López, Pedri o Gavi, Leao també té algunes prioritats.

Exigeix ser titular al Barça, que el club culer li mantingui el seu salari actual, comptar amb un preparador físic i que el seu futur es decideixi abans del mes d'agost. A més, Rafael Leao no vol esperar a l'últim dia de mercat de fitxatges d'hivern per ser inscrit: el seu objectiu és poder començar LaLiga amb bon peu, no com Dani Olmo.