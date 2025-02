El gran beneficiat de la nova lesió de Ronald Araújo: el Barça confirma el fitxatge

Ronald Araújo, defensa central uruguaià del Barça, es va lesionar durant el partit de LaLiga EA Sports contra el Sevilla que el conjunt culer va saldar amb una altra golejada (1-4). Ronald Araújo va ser titular contra el Sevilla, però el defensa uruguaià del Barça va haver de ser substituït al minut 22 de partit per unes molèsties al turmell dret. Després de finalitzar el partit, el Barça va fer oficial que Ronald Araújo pateix un esquinç de turmell i que, per tant, tocarà fitxar: el defensa uruguaià estarà unes 3 setmanes de baixa.

Ronald Araújo passarà més proves en les pròximes hores, però fonts del Barça confirmen que el defensa central internacional amb l'Uruguai pateix un esquinç al seu turmell dret. El Barça no dona crèdit, però el cert és que ja comença a buscar solucions al mercat de fitxatges, ja que Ronald Araújo estarà unes 3 setmanes de baixa, aproximadament. El Barça, tocat per la nova lesió de Ronald Araújo, no vol esperar més i ja confirma un fitxatge per rellevar el defensa uruguaià: el mercat de fitxatges guarda una sorpresa.

Al Barça estan, des de fa setmanes, molt preocupats per les lesions i problemes físics i, per tant, Joan Laporta s'ha vist obligat a tancar un nou fitxatge poc previsible. Com diu la dita, quan es tanca una porta, s'obre una finestra, i és justament el que té al cap Joan Laporta. Al Barça són conscients del que succeeix amb Ronald Araújo, però volen aprofitar la situació per convèncer i tancar un fitxatge que es faria oficial en aquestes pròximes hores.

Ronald Araújo diu adeu al Barça durant 3 setmanes, Joan Laporta està obligat a fitxar un defensa central

El calendari permet que el Barça agafi aire, però el cert és que el club culer està molt preocupat per les constants lesions de Ronald Araújo, capità del primer equip. Ronald Araújo ja es va perdre l'inici de la temporada després de lesionar-se a la Copa Amèrica i, ara, tornarà a estar unes 3 setmanes apartat dels terrenys de joc. Ronald Araújo passarà més proves en aquestes pròximes hores, però fonts del Barça confirmen el petit contratemps: lesió al turmell, el Barça aprofitarà per fer oficial un nou fitxatge.

Si bé és cert que el Barça compta amb una mica de fons d'armari, la situació de Ronald Araújo continua sent incerta i la seva nova lesió obliga a fitxar ja. El defensa uruguaià, de 25 anys d'edat, ja es va lesionar diverses vegades durant la passada temporada i, per tant, el Barça no vol córrer riscos amb la seva situació actual. El Barça ha renovat a Ronald Araújo, però cada vegada està menys satisfet amb el seu rendiment i amb el seu estat físic: "es lesiona massa i així és impossible", confessen fonts.

El gran beneficiat de la nova lesió de Ronald Araújo: el Barça confirma el fitxatge

Com és lògic, el Barça no vendrà a Ronald Araújo ara, però sí que estudiarà possibles ofertes durant el mercat de fitxatges, quan la seva clàusula serà de 70M€. El que sí que vol fer el Barça és aprofitar aquesta nova lesió de Ronald Araújo per tancar un nou fitxatge per reforçar l'eix de la defensa de Hansi Flick. Amb la nova lesió de Ronald Araújo, el Barça ha hagut de tornar a estructurar els seus objectius i, per tant, acudirà al mercat de fitxatges per tancar una perla.

El Barça esperarà a Ronald Araújo, ja que té clar que és el futur del club culer en aquesta posició, però necessita reforçar-se, ja que el defensa es perdrà part important del curs. Amb tot això, Joan Laporta ja ha fet els deures: té tancat el fitxatge del nou defensa del Barça, que es beneficiarà, per molt que dolgui, de la lesió d'Araújo.

El Barça ja feia temps que estudiava un fitxatge estratègic, però la nova lesió de Ronald Araújo ha empès a Joan Laporta a tancar el fitxatge de forma definitiva. Parlem del fitxatge de Dean Huijsen, central espanyol de 19 anys que brilla a la Premier League. Huijsen, nacionalitzat espanyol, s'ha convertit en una de les revelacions de la Premier League i el Barça el fitxarà per substituir a Ronald Araújo: el fitxatge ja està confirmat.