Hi ha sorpresa, Íñigo Martínez descobreix el que passa amb Pau Cubarsí: 'Signa amb...'

La dupla defensiva formada per Pau Cubarsí i Íñigo Martínez ha estat una de les revelacions més destacades en el FC Barcelona sota la direcció de Hansi Flick. Cubarsí, amb tan sols 17 anys, ha demostrat una maduresa i rendiment excepcionals, consolidant-se com una peça clau en la defensa culer. Per la seva banda, Íñigo Martínez, als seus 33 anys, ha trobat el seu lloc en l'equip de Hansi Flick, convertint-se en titular indiscutible i aportant experiència i solidesa defensiva.

El futur d'Íñigo Martínez

No obstant això, aquesta exitosa parella podria veure's alterada en el pròxim mercat d'estiu. La possible arribada de Jonathan Tah, actual capità del Bayer Leverkusen, podria modificar els plans de Hansi Flick en l'eix de la zona defensiva.

A més, la situació contractual d'Íñigo Martínez encara no està completament definida, ja que el seu contracte finalitza aquest estiu i encara no ha renovat. Davant aquesta situació, i seguint les indicacions de Hansi Flick, el director esportiu Deco ja està prenent algunes mesures per assegurar la continuïtat de la parella de Cubarsí-Íñigo.

En el cas d'Íñigo Martínez, encara que el seu contracte inclou una clàusula de renovació automàtica si disputa el 60% dels partits amb un mínim de 45 minuts, Deco prefereix assegurar. Per això, el director esportiu ja està gestionant la renovació anticipada del basc i així evitar possibles complicacions derivades de lesions o decisions tècniques.

Pau Cubarsí també estampa la seva firma

Paral·lelament, Deco també ha centrat els seus esforços en assegurar la continuïtat de Pau Cubarsí. El jove central, que ha estat la gran revelació de la present temporada, signarà una renovació que el vincularà al club a llarg termini. L'acord és total i, com passa amb Lamine Yamal, serà oficial a l'estiu.

Segons informacions recents, Cubarsí signarà amb el FC Barcelona per estendre el seu contracte 5 anys més, fins al 2030, blindant així una de les majors promeses de La Masia. Pau Cubarsí passarà a percebre un millor salari i veurà incrementada la seva clàusula de rescissió. Sens dubte, un moviment molt intel·ligent per part de la cúpula culer.

Amb aquestes renovacions, el Barça busca mantenir la solidesa defensiva que ha caracteritzat l'equip en els últims mesos de competició. La continuïtat d'Íñigo Martínez i Cubarsí no només garanteix experiència i joventut en la defensa, sinó que reforça la confiança de Flick en una defensa que ha demostrat ser confiable. El club aposta per una barreja de veterania i talent emergent per afrontar els desafiaments de les pròximes temporades.