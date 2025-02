Adeu Marc Casadó: l'última decisió de Flick provoca un gir de 180º al Barça

Marc Casadó, el prometedor centrecampista del Barça, ha estat la gran revelació de la temporada 2024-2025. Des de la seva irrupció en el primer equip, el seu rendiment ha estat excel·lent, guanyant-se la titularitat i la confiança del seu entrenador, Hansi Flick. No obstant això, recents decisions tàctiques han posat en dubte la seva continuïtat en l'onze inicial.

A principis de temporada, quan el Barça enfrontava diverses baixes en la medul·lar, Marc Casadó va emergir com una solució efectiva a cost zero. La seva capacitat per recuperar pilotes, distribuir el joc i aportar estabilitat defensiva li va permetre consolidar-se com a titular. Durant els primers mesos, va participar en 19 partits de LaLiga, acumulant 1.367 minuts, amb 3 assistències i una precisió en la passada del 91,8%.

Marc Casadó, en mans de Flick

L'impacte de Marc Casadó en el FC Barcelona no va passar desapercebut per al seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Així, al novembre de 2024, Casadó va ser convocat per la Selecció Espanyola per als partits de la UEFA Nations League contra Dinamarca i Suïssa, debutant en l'enfrontament contra Dinamarca.

No obstant això, la recent recuperació de Frenkie de Jong ha alterat la dinàmica en la medul·lar culer. De Jong, després de superar les seves molèsties i prometre que renovarà, s'ha guanyat la confiança de Flick i, avui dia, ja és el titular. Aquesta millora en el rendiment del neerlandès ha portat Hansi Flick a donar-li més minuts al camp, relegant Marc Casadó a un rol més secundari.

Frenkie de Jong avança per la dreta

Frenkie de Jong ha demostrat una notable recuperació, exhibint el seu talent i visió de joc que el van caracteritzar en temporades anteriors. A més, sembla disposat a renovar el seu contracte amb el Barça, cosa que suggereix que el seu futur al club està assegurat. Aquesta situació ha generat un dilema per a Hansi Flick, qui ha d'equilibrar la inclusió de De Jong en l'onze titular sense desmerèixer el rendiment de Marc Casadó.

De moment, la competència de Frenkie de Jong ha posat Marc Casadó en una posició incòmoda. Malgrat el seu rendiment i la seva capacitat per respondre quan se'l necessita, la preferència de Hansi Flick per De Jong ha reduït les seves oportunitats al camp. Ahir, per exemple, davant el Sevilla, el '21' va tornar a sortir d'inici, deixant el canterà culer a la banqueta.

Aquesta situació planteja interrogants sobre el futur de Marc Casadó al Barça, especialment considerant el seu potencial i les expectatives que s'havien dipositat en ell a l'inici de la temporada.