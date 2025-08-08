Confirmat, Deco posa una condició per deixar sortir Oriol Romeu: 'Si no...'
Deco exigeix una nova condició a Oriol Romeu: només aleshores acceptarà rescindir el seu contracte
Per estrany que sembli, Oriol Romeu continua pertanyent al Barça. El fet que no viatgés amb la resta de l'equip a la gira asiàtica ha generat confusió. Però la realitat és clara: no compta per a Flick i s'ha quedat a la Ciutat Comtal intentant resoldre el seu futur.
L'etapa d'Oriol Romeu al Barça ha anat a la inversa del que s'esperava. Va arribar per ocupar el buit deixat per Sergio Busquets, però aviat va demostrar que no tenia prou nivell per jugar al Camp Nou. Els seus constants errors van acabar fent-lo desaparèixer dels plans de Xavi Hernández, l'entrenador que va sol·licitar el seu fitxatge.
Oriol Romeu no compta per a Flick: necessita sortir
La temporada passada, després de l'arribada de Hansi Flick a la banqueta, Oriol Romeu va marxar cedit al Girona. Ara és de tornada a la Ciutat Comtal amb un any de contracte encara per davant, però sense opcions de convèncer Flick. Ha de trobar un nou equip per continuar jugant o s'arrisca a passar una campanya en blanc assegut a la graderia.
A més, la directiva necessita alliberar massa salarial per inscriure els nous fitxatges, i la sortida d'Oriol Romeu es fa necessària. Això sí, Deco és qui té la clau de la seva sortida i marca les seves pròpies regles. Així, el portuguès està disposat a rescindir el seu contracte, però amb un requisit d'obligat compliment.
L'avís de Deco a Oriol Romeu
Deco ha deixat clar que rescindirà el contracte d'Oriol Romeu si perdona l'any que li queda per cobrar. Sense aquest pas previ, la seva marxa no es produirà. El director esportiu del FC Barcelona sap que hi ha pocs equips disposats a pagar un traspàs i que haurà de sortir gratis, així que almenys intentarà recuperar el seu salari.
El Barça valora atorgar al jugador la carta de llibertat, però necessita garanties. Oriol Romeu ha despertat l'interès en equips com Oviedo o Girona. I Deco, per la seva banda, supervisa personalment les negociacions per tancar la seva sortida tan aviat com sigui possible.
El vestidor del Barça està saturat
Flick no compta amb Oriol Romeu. La posició està coberta per De Jong, Pedri, Casadó, Gavi i Bernal, així que no hi ha lloc per al català. La seva sortida és simplement qüestió de dies i de resoldre certs serrells com el salari que encara té pendent.
Deco vol evitar que Oriol Romeu formi part de la plantilla quan comenci la temporada. Seria contraproduent esportivament i econòmicament per al club.
