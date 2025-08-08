Joan Laporta ho torna a fer, palanca històrica: 209 M per al Barça en temps rècord
L'estratègia de Joan Laporta fa que entrin moltíssims ingressos al club català sense donar gairebé res a canvi
El Barça pot presumir d’haver solucionat els seus problemes financers gràcies a la constant i dedicada feina de Joan Laporta. El president, sempre conscient de la situació, ha administrat els recursos del club a la perfecció per construir una estructura sòlida. Ara, després de diversos anys com a màxim responsable de l’entitat catalana, Laporta ha complert bona part de la seva fulla de ruta
Les seves famoses palanques han permès restablir la salut econòmica del club. Aquesta recuperació va facilitar l’arribada de fitxatges com Dani Olmo. El '20' va poder ser inscrit gràcies a la venda dels seients VIP del Camp Nou, una decisió impulsada per Laporta i que ha acabat donant els seus fruits
La gestió de Joan Laporta també s’ha vist reforçada gràcies al nou acord amb Nike. La multinacional va signar una extensió del seu contracte amb el FC Barcelona per ser el patrocinador principal durant la pròxima dècada, generant 1.400 milions. Aquest pacte ha estat clau per garantir estabilitat i enfortir el model econòmic, però hi ha més: ara Laporta s’ha tret de la màniga 209 milions d’euros en temps rècord
La nova palanca de Joan Laporta: 209 'quilos' en menys d’un any
Tot i que l’estiu està sent dels més moguts a Can Barça, l’última jugada mestra de Joan Laporta ja s’ha revelat. El FC Barcelona generarà 209 milions per temporada només amb els patrocinadors de les noves samarretes. L’elàstica culer és valorada mundialment i Laporta ho ha sabut aprofitar a les mil meravelles, aconseguint un impuls econòmic sense precedents
Així, sabem que Nike aportarà 122 milions per aparèixer com a patrocinador principal a la samarreta. Spotify paga entre 65 i 70 milions per la presència a la part frontal i el naming de l’estadi. Però a més, Joan Laporta ha aconseguit rascar 12 milions més d’Ambilight i 10 milions de la República Democràtica del Congo, que apareixerà a les equipacions d’entrenament
En total, Joan Laporta ha aconseguit rascar 209 milions d’euros per temporada. Una xifra que, amb el pas dels anys, ajudarà l’entitat culer a tornar a la norma 1:1 del Fair Play. De moment encara toca estrènyer-se el cinturó per solucionar el que Bartomeu i companyia van deixar enrere
Amb la nova i exitosa palanca de la samarreta, Joan Laporta demostra ser el millor president de la història culer. L’any passat ja va fer una jugada similar per poder inscriure Dani Olmo. Ara, amb els nous fitxatges encara pendents de ser inscrits, els patrocinadors poden ser clau per solucionar la papereta
