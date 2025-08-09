Primera conclusión de Hansi Flick tras la pretemporada: 'Será titular con Pau Cubarsí'

La gira de pretemporada del Barça ha sido todo un éxito. A nivel social y de imagen, el club ha reforzado su presencia en Asia. Hansi Flick ha sacado conclusiones clave para preparar el inicio de La Liga tras esa expedición.

En pocos días comienza La Liga, y el Barça aspira a repetir el título del curso pasado bajo el mando de Hansi Flick. El técnico alemán basó gran parte del éxito en la solidez defensiva. Ahora, Flick insiste en replicar esa fortaleza en las próximas temporadas.

Nuevo socio para Pau Cubarsí

Para lograr esa estabilidad defensiva, Hansi Flick busca a los jugadores adecuados. El eje de la zaga parece que estará liderado por Pau Cubarsí. Durante la temporada pasada, Iñigo Martínez fue titular junto a Cubarsí mostrando un rendimiento sólido.

Iñigo reforzó esa asociación con Cubarsí en muchos encuentros. Sin embargo, el central vasco acaba de abandonar el club catalán. Para sorpresa de todos, Iñigo Martínez ha firmado por el Al-Nassr, obligando a Flick a buscar un nuevo compañero para Pau Cubarsí.

Andreas Christensen convence: pareja de oro con Pau Cubarsí

Andreas Christensen ha completado una gran pretemporada con el Barça. Marcó un golazo y se mostró muy firme en defensa durante el amistoso ante FC Seoul. Hansi Flick ya le ve en mejor forma y considera alinearlo junto a Pau Cubarsí en la competición oficial.

Christensen estaba en la rampa de salida del club, pero su rendimiento y la salida de Iñigo han cambiado esa percepción. Hansi Flick valoró su versatilidad como central y como pivote defensivo en entrenamientos. Esa polivalencia suma en su favor frente a otras opciones.

Competencia por la plaza junto a Pau Cubarsí

Ronald Araújo y Eric García también aspiran a una plaza como compañero de Pau Cubarsí. Hansi Flick cuenta con cuatro centrales: Cubarsí, Araújo, Eric García y Christensen. Araújo, pese a su renovación, queda por detrás del danés en la rotación.

Si nada falla, Hansi Flick apostará por Andreas Christensen. El danés mantiene contrato hasta 2026 y quiere pelear por continuar más allá de esa fecha. Si lo hace bien, seguro que Deco activa su renovación.

La apuesta por Pau Cubarsí y Andreas Christensen estaría basada en el equilibrio entre juventud y experiencia. Cubarsí representa el futuro de la zaga y ya se ha consolidado como uno de los pilares jóvenes del Barça. Christensen aporta recorrido y juego limpio desde atrás, un perfil que encaja con la filosofía inmediata de Hansi Flick.