Hansi Flick es posa ferm, avís directe a Dro: 'És un gran talent, però...'

El Barça es va estrenar al Japó davant el Vissel Kobe en un partit on totes les mirades estaven focalitzades en els nous fitxatges. Encara que l'atenció estava centrada en Joan García o Marcus Rashford, qui va destacar va ser un jove talent de la pedrera. Dro Fernández, el jove talent nascut a Vigo, va jugar pocs minuts, però van ser suficients per marcar i meravellar molts.

Estem parlant que Dro Fernández és un talent generacional que promet donar moltes alegries al Camp Nou. Des que Hansi Flick va tenir coneixement de la seva qualitat, l'alemany va quedar captivat pel seu talent indiscutible. Als entrenaments amb el primer equip, Flick va entendre que el seu talent era mereixedor d'un lloc a la gira asiàtica i així ha estat.

Dro Fernández ha viatjat amb el primer equip per fer tota la pretemporada i està previst que torni al filial quan acabi la gira. El pla és que segueixi progressant a les ordres de Belletti, però que també acudeixi a la crida de Flick quan així ho consideri. La direcció esportiva i la directiva no volen que Dro cremi etapes massa ràpid ja que encara té molt per aprendre.

Hansi Flick es pronuncia davant el talent de Dro Fernández

Hansi Flick no s'ha mossegat la llengua per parlar del jugador de la pedrera i ha estat molt clar en les seves apreciacions. Ha confirmat el que tots hem vist sobre el camp, que és un jugador amb molt talent, però també li ha llançat un advertiment. "Dro?, és un gran talent i un clar exemple de la fantàstica feina que es fa a La Masia", ha començat dient.

Hansi Flick ha continuat dient que Dro Fernández té un excel·lent control de pilota, però que encara té molt marge de millora. Flick ha indicat que "el Barça té migcampistes de primer nivell, així que no és fàcil fer-se amb un lloc allà". L'entrenador alemany ha volgut deixar clar que Dro haurà de foguejar-se al filial abans de fer el salt definitiu a l'elit.

El perfil de Dro Fernández

Dro Fernández és un jugador gallec, nascut a la ciutat de Vigo, que va aterrar a la pedrera del FC Barcelona el 2022. El club català, vist el seu talent innat, ha iniciat les converses per renovar el seu vincle més enllà del 2027. La seva tècnica, visió de joc, creativitat, habilitat per trencar línies rivals amb facilitat, el defineixen com a jugador.

Hansi Flick el va pujar als entrenaments del primer equip fa 15 dies i va quedar completament sorprès del seu talent. Va ser un dels joves escollits per fer la gira asiàtica juntament amb Jofre Torrents, Guille, Toni i Kochen. Dro Fernández es va mostrar satisfet amb el gol en el seu debut: només té 17 anys, però és indubtable que estem davant d'un jugadoràs i Flick ho sap.