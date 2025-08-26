El favorit de Hansi Flick pot prendre-li el lloc a Frenkie de Jong: Gran fitxatge
Frenkie De Jong tampoc és intocable, la seva titularitat no és indiscutible!
L'internacional neerlandès del Barça, Frenkie De Jong, fa molt de temps que dona molt a parlar respecte a la seva renovació. La seva negativa l'any passat a renovar per les noves condicions econòmiques imposades pel Barça va tensar la corda entre futbolista i directiva. El migcampista va estar més fora que dins del club i es va rumorejar que podia sortir en el passat mercat d'hivern
Les seves contínues lesions i algunes actituds sobre el terreny de joc van generar moltes crítiques de l'afició blaugrana contra la seva persona. Sense anar més lluny, De Jong va estar fora de la competició diversos mesos i va tornar al grup a finals d'octubre passat. De la mà de Hansi Flick, va anar entrant paulatinament a l'equip per anar agafant confiança en el seu joc
A partir de gener, Frenkie va començar a jugar amb molta més regularitat i fins i tot va relegar a la banqueta Marc Casadó, titular indiscutible fins aquell moment. Flick el va situar al costat de Pedri, el neerlandès va fer grans actuacions i va oferir la seva millor versió. Les tensions amb el club van desaparèixer i el neerlandès va acceptar les noves condicions per poder renovar el seu contracte
La titularitat de Frenkie, amenaçada
Fins fa poc, pensar en un onze sense Frenkie De Jong semblava una quimera donada la gran confiança que Flick té en el neerlandès. Tanmateix, aquest inici de temporada està deixant diverses sorpreses: Flick ha afirmat que no existeixen intocables a l'equip. Ho hem vist per segona jornada consecutiva: Jules Koundé a la banqueta, sent Eric García el titular a la banda dreta
Un altre exemple el tenim en Dani Olmo, que també ha sortit des de la banqueta. Flick ho té clar: juga qui rendeix al camp. Un altre dels noms propis en aquest debut de Lliga és el de Gavi; el seu estat físic, intensitat i determinació li estan retornant protagonisme a l'equip. Alguns ja veuen Gavi de titular al costat de Pedri, discutint-li el lloc al mateix Frenkie De Jong
Gavi, protagonista
La temporada passada va ser complicada per al migcampista andalús: després d'una greu lesió i un llarg període de baixa, va tornar amb molta cautela. Hansi Flick va ser molt previngut en el retorn del jugador i va tenir un rol secundari després de la seva tornada al grup. Tanmateix, en aquest inici de Lliga, Gavi està demostrant que es troba a un gran nivell, oferint la seva millor versió
Contra el Levante, la seva entrada després del descans va revolucionar l'equip, donant l'energia suficient al grup per remuntar el partit. La seva pressió alta, agressivitat per recuperar pilotes i capacitat d'arribada des de la segona línia el converteixen en un futbolista diferent. Flick valora especialment la intensitat de Gavi, encaixant en la idea d'un Barça més vertical, amb pressió constant i ritme alt
Frenkie, en canvi, aporta més control i pausa; són dos jugadors molt diferents que cadascun pot aportar en situacions diverses. És evident que Hansi Flick optarà per l'un o l'altre segons l'adversari o les circumstàncies del partit. Si Gavi acaba sent titular en certs partits, no vol dir que tregui protagonisme a Frenkie; en tot cas, aportarà qualitats concretes que només ell pot donar. El pols està servit
Més notícies: