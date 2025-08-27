Es destapa el pla de Xabi Alonso amb Rodrygo Goes i Vinícius Júnior a la davantera
La idea inicial és que l’un pressioni l’altre perquè tregui la seva millor versió
El Real Madrid va tornar a somriure en la segona jornada de LaLiga amb un triomf sòlid per 0-3 al Carlos Tartiere
Els blancs van mostrar maduresa en un encontre que confirma la bona dinàmica d'aquest inici de temporada, deixant diversos noms propis damunt la taula
Kylian Mbappé va tornar a liderar l'atac, Franco Mastantuono va gaudir de la seva primera titularitat i Vinícius Júnior va sorprendre començant com a suplent
La decisió de Xabi Alonso va ser la gran conversa del xoc, tot i que el brasiler va acabar sent decisiu
La suplència que va marcar la nit
El tècnic basc va explicar que la seva intenció és rotar de manera constant perquè tots els futbolistes se sentin útils i preparats
Segons el seu criteri, no hi ha intocables i cada encontre demanarà perfils diferents. Per això, Vinícius va començar a la banqueta i Rodrygo va ocupar el lloc de titular
Alonso va deixar clar que la seva idea és donar minuts als vint-i-escaig jugadors que componen la plantilla
“Avui Vini ho ha estat des de la banqueta i demà pot ser titular un altre”, va assenyalar l'entrenador. En aquest sentit, el tolosà deixa clar que amb aquesta filosofia busca mantenir un alt nivell competitiu a cada línia
L'aposta no va estar exempta de debat, ja que la suplència del brasiler va generar soroll. Tanmateix, la seva entrada després del descans va confirmar que el tècnic va encertar amb els temps
Vinícius canvia el partit en mitja hora
El carioca va sortir amb ganes de reivindicar-se i va ser protagonista absolut en els últims minuts. Va robar una pilota en camp rival, va assistir Kylian Mbappé per al 0-2 i va culminar un contraatac conduït per Brahim per sentenciar amb el 0-3
La seva actuació va ser analitzada pel periodista Alfredo Relaño, que va destacar tant el positiu com el negatiu del seu caràcter
“Va ser una altra vegada el Vinícius d'abans del disgust de la Pilota d'Or, en el bo i en el dolent. Afilat i incontenible, però també inclinat a buscar embolics innecessaris”, va assenyalar el periodista
Aquest doble tall forma part de la identitat del brasiler, capaç de desequilibrar un partit i convertir-se en el centre de la polèmica
El futur de la davantera blanca
Amb el mercat a punt de tancar-se, la figura de Rodrygo continua sent una incògnita. Alfredo Relaño va opinar que l'absència d'ofertes fermes pel paulista permetrà que segueixi a la plantilla i, de passada, serveixi de pressió interna per a Vinícius Júnior
Xabi Alonso sembla convençut que aquesta competència pot treure el millor de tots dos jugadors
L'objectiu és recuperar la millor versió dels dos brasilers i mantenir l'exigència en una davantera que tindrà en Mbappé el referent principal
El triomf a Oviedo va deixar clar que aquest nou Real Madrid busca créixer des de la competitivitat interna, sense concessions i amb tots els jugadors preparats per respondre immediatament
