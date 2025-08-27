Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
English Español
Logo Whatsapp
Muntatge Vinicius Junior amb Rodrygo Goes
Rodrygo Goes i Vinícius Júnior compartiran posició | Camara Europa Press
FUTBOL

Es destapa el pla de Xabi Alonso amb Rodrygo Goes i Vinícius Júnior a la davantera

La idea inicial és que l’un pressioni l’altre perquè tregui la seva millor versió

per

Javier Alberca Lamas

El Real Madrid va tornar a somriure en la segona jornada de LaLiga amb un triomf sòlid per 0-3 al Carlos Tartiere

Els blancs van mostrar maduresa en un encontre que confirma la bona dinàmica d'aquest inici de temporada, deixant diversos noms propis damunt la taula

Kylian Mbappé va tornar a liderar l'atac, Franco Mastantuono va gaudir de la seva primera titularitat i Vinícius Júnior va sorprendre començant com a suplent

La decisió de Xabi Alonso va ser la gran conversa del xoc, tot i que el brasiler va acabar sent decisiu

La suplència que va marcar la nit

El tècnic basc va explicar que la seva intenció és rotar de manera constant perquè tots els futbolistes se sentin útils i preparats

Segons el seu criteri, no hi ha intocables i cada encontre demanarà perfils diferents. Per això, Vinícius va començar a la banqueta i Rodrygo va ocupar el lloc de titular

Alonso va deixar clar que la seva idea és donar minuts als vint-i-escaig jugadors que componen la plantilla

Futbolista del Reial Madrid amb uniforme blanc sobre fons morat

Rodrygo Goes va tornar a brillar amb la samarreta del Reial Madrid | Camara Europa Press, E-Noticies

“Avui Vini ho ha estat des de la banqueta i demà pot ser titular un altre”, va assenyalar l'entrenador. En aquest sentit, el tolosà deixa clar que amb aquesta filosofia busca mantenir un alt nivell competitiu a cada línia

L'aposta no va estar exempta de debat, ja que la suplència del brasiler va generar soroll. Tanmateix, la seva entrada després del descans va confirmar que el tècnic va encertar amb els temps

Vinícius canvia el partit en mitja hora

El carioca va sortir amb ganes de reivindicar-se i va ser protagonista absolut en els últims minuts. Va robar una pilota en camp rival, va assistir Kylian Mbappé per al 0-2 i va culminar un contraatac conduït per Brahim per sentenciar amb el 0-3

La seva actuació va ser analitzada pel periodista Alfredo Relaño, que va destacar tant el positiu com el negatiu del seu caràcter

Un futbolista amb samarreta blanca apareix al fons mentre un home amb vestit és en primer pla amb expressió seriosa i un fons groc difuminat.

Xabi Alonso vol treure el millor de Vinícius Júnior | Camara Europa Press, E-Noticies

“Va ser una altra vegada el Vinícius d'abans del disgust de la Pilota d'Or, en el bo i en el dolent. Afilat i incontenible, però també inclinat a buscar embolics innecessaris”, va assenyalar el periodista

Aquest doble tall forma part de la identitat del brasiler, capaç de desequilibrar un partit i convertir-se en el centre de la polèmica

El futur de la davantera blanca

Amb el mercat a punt de tancar-se, la figura de Rodrygo continua sent una incògnita. Alfredo Relaño va opinar que l'absència d'ofertes fermes pel paulista permetrà que segueixi a la plantilla i, de passada, serveixi de pressió interna per a Vinícius Júnior

Xabi Alonso sembla convençut que aquesta competència pot treure el millor de tots dos jugadors

L'objectiu és recuperar la millor versió dels dos brasilers i mantenir l'exigència en una davantera que tindrà en Mbappé el referent principal

El triomf a Oviedo va deixar clar que aquest nou Real Madrid busca créixer des de la competitivitat interna, sense concessions i amb tots els jugadors preparats per respondre immediatament

➡️ Reial Madrid ➡️ Futbol

Més notícies: