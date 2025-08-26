El favorito de Hansi Flick puede arrebatarle el puesto a Frenkie De Jong: Gran fichaje

El internacional neerlandés del Barça, Frenkie De Jong, ha dado mucho que hablar respecto a su renovación desde hace mucho tiempo. Su negativa el pasado año a renovar por las nuevas condiciones económicas impuestas por el Barça, tensaron la cuerda entre futbolista y directiva. El centrocampista estuvo más fuera que dentro del club y se rumoreó que podía salir en el pasado mercado invernal.

Sus continuas lesiones y algunas actitudes sobre el terreno de juego generaron muchas críticas de la afición blaugrana contra su persona. Sin ir más lejos, De Jong estuvo fuera de la competición varios meses y regresó al grupo a finales de octubre pasado. De la mano de Hansi Flick, fue entrando paulatinamente en el equipo para ir cogiendo confianza en su juego.

A partir de enero, Frenkie comenzó a jugar con mucha más regularidad e incluso relegó al banquillo a Marc Casadó, titular indiscutible hasta ese momento. Flick le situó al lado de Pedri, el neerlandés hizo grandes actuaciones y ofreció su mejor versión. Las tiranteces con el club desaparecieron y el neerlandés aceptó las nuevas condiciones para poder renovar su contrato.

La titularidad de Frenkie, amenazada

Hasta hace poco, pensar en un once sin Frenkie De Jong parecía una quimera dado la gran confianza que Flick tiene en el neerlandés. Sin embargo, este comienzo de temporada está dejando varias sorpresas, Flick ha afirmado que no existen intocables en el equipo. Lo hemos visto por segunda jornada consecutiva, Jules Koundé en el banquillo, siendo Eric García el titular en banda derecha.

Otro ejemplo lo tenemos en Dani Olmo que también ha partido desde el banquillo, Flick lo tiene claro, juega quién rinde en el campo. Otro de los nombres propios en este debut liguero es el de Gavi, su estado físico, intensidad y determinación le están devolviendo protagonismo en el equipo. Algunos ya ven a Gavi de titular junto a Pedri, discutiéndole el puesto al propio Frenkie De Jong.

Gavi, protagonista

La pasada temporada fue complicada para el centrocampista andaluz, después de una grave lesión y largo período de baja, volvió con mucha cautela. Hansi Flick fue muy precavido en el retorno del jugador y tuvo un rol secundario después de su vuelta al grupo. Sin embargo, en este comienzo de Liga, Gavi está demostrando que se encuentra a un gran nivel, ofreciendo su mejor versión.

Contra el Levante, su entrada tras el descanso revolucionó al equipo dando la energía suficiente al grupo para remontar el encuentro. Su presión alta, agresividad para recuperar balones y capacidad de llegada desde segunda línea lo convierten en un futbolista diferente. Flick valora especialmente la intensidad de Gavi, encajando en la idea de un Barça más vertical, con presión constante y ritmo alto.

Frenkie, en cambio, aporta más control y pausa, son dos jugadores muy diferentes que cada uno puede aportar en situaciones diversas. Es evidente que Hansi Flick optará por uno u otro según el adversario o circunstancias del partido. Si Gavi acaba siendo titular en ciertos partidos, no quiere decir que quite protagonismo a Frenkie, en todo caso aportará cualidades concretas que solo él puede dar, el pulso está servido.