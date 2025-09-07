Pluja de milions, la Xina activa la palanca: Florentino Pérez ja pot fitxar el millor
El president del Reial Madrid acaba d'arribar a un acord comercial estel·lar
El Real Madrid ha gastat més de 180 milions d'euros en fitxatges aquest estiu. Florentino Pérez, seguint les indicacions de Xabi Alonso, ha decidit invertir a fons per tornar l'equip al més alt.
La temporada passada va ser una gran decepció per al conjunt blanc, i el president no vol que aquesta situació es repeteixi.
Amb el mercat tancat, el club blanc ha fet inversions notables en fitxatges. Tanmateix, la darrera petició de Xabi Alonso, que va sol·licitar un migcampista capaç de dominar el joc, semblava haver quedat en suspens a causa de les limitacions financeres del club.
El desafiament econòmic de Florentino Pérez
Florentino Pérez és conscient que el Real Madrid no pot continuar gastant sense tenir una entrada de diners significativa.
Després de les grans despeses, el president del Real Madrid va decidir tancar l'aixeta dels fitxatges, tot i les demandes de Xabi Alonso per reforçar el centre del camp.
Amb la necessitat d'equilibrar les finances del club i no posar en risc la seva estabilitat econòmica, Florentino Pérez va descartar noves incorporacions. Això, sense abans assegurar ingressos extraordinaris que poguessin justificar una nova inversió.
Tanmateix, les finances del Real Madrid han fet un gir en les darreres hores gràcies a una font d'ingressos inesperada.
Adidas, patrocinador principal del club, ha llançat una nova col·lecció de marxandatge per a l'Any Nou Xinès, que aquest any serà l'Any del Cavall.
La col·lecció serà una edició limitada en què predominaran el color blau reial i luxosos detalls daurats als logotips i gràfics.
Aquesta acció de màrqueting no només serà un èxit en termes d'imatge, sinó que s'espera que generi un ingrés substancial que alleujarà les finances del club.
Rodri, el migcampista somiat per Xabi Alonso?
L'ingrés que s'espera per la col·laboració amb Adidas podria ser el factor decisiu perquè Florentino Pérez decideixi tirar endavant el fitxatge de Rodrigo Hernández.
El migcampista del Manchester City fa temps que és a l'agenda del Real Madrid.
La seva capacitat per dominar i controlar els temps dels partits l'ha convertit en un dels migcampistes més complets del món.
A més, la seva relació amb Xabi Alonso, que el considera el jugador ideal per al seu estil de joc, fa que el seu fitxatge sigui una prioritat.
L'oportunitat de fitxar Rodri
Gràcies a la recaptació de marxandatge per l'Any Nou Xinès, el Real Madrid podria estar més a prop que mai de fitxar Rodri. Un migcampista que s'adapta perfectament al sistema de Xabi Alonso.
La decisió final sobre la seva incorporació encara és a l'aire, però amb els diners extres generats per Adidas, Florentino Pérez podria fer el pas definitiu per fitxar-lo.
Més notícies: