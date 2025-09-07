Maldini aconsella Luis de la Fuente: 'N'hi ha 3 del Reial Madrid que han d'anar al Mundial'
El reputat periodista esportiu té clar qui s'ho mereix més
La Selecció Espanyola ha començat amb bon peu la seva classificació per al Mundial, després d'aconseguir una contundent victòria davant Bulgària.
Aquest resultat reforça les esperances de 'La Roja' de seguir el seu camí cap a la cita mundialista, tot i que, per això, hauran de superar una perillosa Turquia en el seu enfrontament de diumenge.
El partit promet ser una prova de foc per als de Luis de la Fuente, que buscaran mantenir el nivell mostrat en el seu primer partit.
La llista de convocats: continuïtat i algunes crítiques
Luis de la Fuente ha decidit mantenir la major part del grup que va conquerir l'Eurocopa, cosa que assegura estabilitat i coherència a l'equip.
En la seva darrera convocatòria, la selecció ha mostrat el mateix bloc sòlid, amb els jugadors habituals que van aconseguir el gran èxit. El triomf davant Bulgària ha donat la raó al seleccionador, que segueix confiant en la base del seu projecte.
Tanmateix, no tothom comparteix la visió de De la Fuente. El reconegut analista Julio Maldonado 'Maldini', conegut per les seves opinions encertades sobre el futbol, ha estat l'últim a pronunciar-se.
Per a Maldini, hi ha tres jugadors del Real Madrid que mereixen formar part de la selecció espanyola. L'expert ha destacat Dani Carvajal, Dean Huijsen i Álvaro Carreras com els més indicats per reforçar el conjunt nacional.
Els tres madridistes que haurien de ser a la Selecció
Dani Carvajal i Dean Huijsen són els dos jugadors del Real Madrid que tenen el lloc gairebé assegurat a la Selecció, segons Maldini.
Carvajal, tot i els riscos que implica la seva edat i les lesions que l'han perseguit els darrers anys, continua sent un dels millors laterals drets del món.
La seva experiència i capacitat per rendir en els moments més exigents del futbol internacional el fan indispensable per a De la Fuente, que confia en la seva veterania i lideratge.
D'altra banda, Dean Huijsen, una de les promeses més emergents del club blanc, ha demostrat una maduresa sorprenent per la seva edat.
Tot i ser relativament nou a l'elit del futbol, Huijsen ha mostrat unes condicions excepcionals que el situen com una opció seriosa per a la defensa de la Selecció Espanyola.
Álvaro Carreras: la dificultat de guanyar-se un lloc
El tercer jugador que ha estat assenyalat per Maldini és Álvaro Carreras, que ha hagut de lluitar pel seu lloc a la Selecció.
Tot i que el seu talent és evident, la competència al lateral esquerre és ferotge. A més, Luis de la Fuente continua confiant en figures com Marc Cucurella, que es perfila com a titular, i Grimaldo, com a suplent.
Álvaro Carreras, tot i el seu gran rendiment al Real Madrid, sembla que encara haurà d'esperar per guanyar-se un lloc a la Selecció Espanyola abans del Mundial.
Un futur incert per a Carreras
La competència pel lateral esquerre sembla ser un desafiament difícil de superar per a Carreras. Tot i les seves bones actuacions amb el Real Madrid, tot apunta que Luis de la Fuente prioritzarà Marc Cucurella i Grimaldo per al proper Mundial.
A mesura que avancin els mesos i s'acosti la data límit de la convocatòria, caldrà veure si Carreras.
Més notícies: