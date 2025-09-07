Ja és oficial, Javier Tebas fa un gran favor al Madrid: indignació al Barça
El president de LaLiga afavoreix el calendari del Reial Madrid
No és cap secret que Javier Tebas, president de LaLiga, sent una especial simpatia pel Real Madrid.
Malgrat el seu càrrec institucional, mai no ha amagat la seva predilecció pel club blanc, quelcom que genera indignació constant al FC Barcelona i en bona part de l'afició culer.
Els últims moviments del dirigent no han fet més que alimentar aquesta percepció de favoritisme cap a Chamartín. Això, en un context on la rivalitat entre els dos grans del futbol espanyol és màxima.
Enfrontament desigual entre Madrid i Barça
És cert que el Real Madrid també ha tingut algun frec puntual amb Tebas. Especialment per qüestions de calendari o normatives, però res comparable al que ha viscut el Barça els últims anys.
La normativa del Fair Play Financer impulsada per LaLiga ha obligat el conjunt blaugrana a fer autèntics malabars per inscriure els seus fitxatges. En concret, el Barça ha hagut de fer rebaixes salarials, vendes urgents i operacions d'última hora.
Aquesta pressió ha estat vista al Camp Nou com un càstig directe des dels despatxos de LaLiga. Quelcom que ha tensat al màxim la relació entre Javier Tebas i el club català.
En canvi, el Real Madrid no ha patit aquest nivell d'exigència. L'últim episodi ha estat interpretat com un nou gest de favor cap al conjunt merengue.
Es tracta d'una decisió que afecta de ple el calendari i que ha despertat crítiques immediates des de l'entorn culer. En aquest sentit, els blaugranes veuen en aquest moviment un tracte desigual respecte a la resta d'equips de LaLiga.
Un derbi en horari polèmic
El pròxim 27 de setembre el Real Madrid visitarà el Metropolitano per enfrontar-se a l'Atlético en el primer derbi madrileny de la temporada.
Un partit sempre carregat de tensió i emoció que, en aquesta ocasió, es disputarà a les 16.15 hores per decisió directa de Tebas.
El motiu no és cap altre que facilitar el posterior desplaçament dels blancs a Kazakhstan, on hauran de mesurar-se al Kairat Almaty a la Champions League uns dies després.
El vol, de més de 9 hores de durada, hauria complicat la logística del Real Madrid si el derbi s'hagués jugat en horari nocturn.
Amb aquest canvi, el Real Madrid podrà viatjar amb més marge de temps, la qual cosa ha estat interpretada com una ajuda directa de LaLiga.
Mentrestant, al FC Barcelona es recorda que en més d'una ocasió s'han vist obligats a lidiar amb calendaris ajustats sense rebre cap concessió semblant.
Indignació culer i debat obert
En l'entorn del FC Barcelona, aquesta decisió ha caigut com una galleda d'aigua freda. Els seguidors culers entenen que Javier Tebas no hauria d'intervenir d'aquesta manera en el calendari per afavorir un equip concret, menys encara tractant-se del Real Madrid.
Des de la capital catalana s'insisteix que el president de LaLiga actua amb doble raser, endurint les normes per al Barça i suavitzant-les per al seu etern rival.
La veritat és que la decisió ja està presa i el derbi es jugarà en aquest horari. Tanmateix, el debat sobre la imparcialitat de Javier Tebas com a president de LaLiga segueix obert, amb la sensació que les seves preferències personals poden acabar influint en la competició.
Per al Real Madrid, la mesura és un alleujament logístic, però per al FC Barcelona suposa un nou motiu de queixa contra una gestió que consideren clarament injusta.
