Lluvia de millones, China activa la palanca: Florentino Pérez ya puede fichar al mejor

El Real Madrid ha gastado más de 180 millones de euros en fichajes este verano. Florentino Pérez, siguiendo las indicaciones de Xabi Alonso, ha decidido invertir a fondo para devolver al equipo a lo más alto.

La temporada pasada fue una gran decepción para el conjunto blanco, y el presidente no quiere que esa situación se repita.

Con el mercado cerrado, el club blanco ha realizado inversiones notables en fichajes. Sin embargo, la última petición de Xabi Alonso, que solicitó un mediocentro capaz dominante del juego, parecía haber quedado en suspenso debido a las limitaciones financieras del club.

El desafío económico de Florentino Pérez

Florentino Pérez es consciente de que el Real Madrid no puede seguir gastando sin tener una entrada de dinero significativa.

Tras los grandes desembolsos, el presidente del Real Madrid decidió cerrar el grifo de los fichajes, a pesar de las demandas de Xabi Alonso para reforzar el centro del campo.

Con la necesidad de equilibrar las finanzas del club y no poner en riesgo su estabilidad económica, Florentino Pérez descartó nuevas incorporaciones. Ello, sin antes asegurar ingresos extraordinarios que pudieran justificar una nueva inversión.

Sin embargo, las finanzas del Real Madrid han dado un giro en las últimas horas gracias a una inesperada fuente de ingresos.

Adidas, patrocinador principal del club, ha lanzado una nueva colección de merchandising para el Año Nuevo Chino, que este año será el Año del Caballo.

La colección será una edición limitada en la que predominarán el color azul real y lujosos detalles dorados en los logotipos y gráficos.

Esta acción de marketing no solo será un éxito en términos de imagen, sino que se espera que genere un ingreso sustancial que aliviará las finanzas del club.

¿Rodri, el mediocentro soñado por Xabi Alonso?

El ingreso que se espera por la colaboración con Adidas podría ser el factor decisivo para que Florentino Pérez decida seguir adelante con el fichaje de Rodrigo Hernández.

El mediocentro del Manchester City ha estado en la agenda del Real Madrid desde hace tiempo.

Su capacidad para dominar y controlar los tiempos de los partidos lo ha convertido en uno de los mediocentros más completos del mundo.

Además, su relación con Xabi Alonso, que lo considera el jugador ideal para su estilo de juego, hace que su fichaje sea una prioridad.

La oportunidad de fichar a Rodri

Gracias a la recaudación de merchandising por el Año Nuevo Chino, el Real Madrid podría estar más cerca que nunca de fichar a Rodri. Un centrocampista que se adapta perfectamente al sistema de Xabi Alonso.

La decisión final sobre su incorporación aún está en el aire, pero con el dinero extra generado por Adidas, Florentino Pérez podría dar el paso definitivo para firmarle.